МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Вегетарианство — модное явление, к тому же цены на курицу и свинину стремительно растут, а рыба всегда была дорогим продуктом. Можно ли стать настоящим вегетарианцем, просто отказавшись от мяса в пользу картошки и капусты, получится ли на этом сэкономить и как это отразится на здоровье — в материале "Прайма". Куда пропала с прилавков курица и что может исчезнуть следом

В международном медицинском журнале Plas было опубликовано исследование, авторы которого утверждают, что снижение потребления красного мяса и переход на растительную диету может увеличить продолжительность жизни на тринадцать лет. Врач-эндокринолог, диетолог клиник МЕДСИ Анна Кривошеева подтверждает: диета без мяса действительно может снизить риск развития сахарного диабета, ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и некоторых видов рака.

Однако надо понимать, что наш организм нуждается в белках, жирах, углеводах. Вегетарианцу в любом случае сложнее набрать необходимый минимум белка, убеждена Дарья Русанова, врач, нутрициолог компании "Новабиом". "Мясоед получает комплекс незаменимых аминокислот всего лишь из небольшого куска мяса, а вегетарианец частично компенсирует дефицит молочным белком и яйцами, а остальные аминокислоты добирает из растительных продуктов — бобовые, крупы, тофу", — добавляет она.

Маркетинговые уловки

Считается, что быть вегетарианцем — накладно. Продукты с пометкой "для веганов" часто стоят дороже, но многие бренды используют это как маркетинговую уловку, рассказывает врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова. В целом вегетарианская диета может быть дешевле привычной мясной, но лишь в странах с теплым климатом и разнообразием растительной пищи. В России быть вегетарианцем, конечно, дороже, чем в странах с теплым климатом. "Выбор — меньше, а привезенные продукты стоят больше", — объясняет Русанова. Яйца в России подешевели впервые с конца июня прошлого года

К тому же наш суровый климат усиливает потребность в качественном сытном белке и жирах, и просто взять и отказаться от мяса, ничем его не заменяя, и перейти на питание картошкой и капустой, нельзя, хоть они и дешевле. "Это может привести к проблемам со здоровьем", — предупреждает врач. Недостаток белка выражается выпадением волос, ломкостью ногтей, быстрой утомляемостью и частыми простудным заболеваниям.

Основные продукты вегетарианца — фасоль, горох, чечевица, различные овощи и зелень, растительное молоко, например, соевое, рисовое, кокосовое, ореховое. Востребованы и цельнозерновые продукты: овес, гречка, киноа, орехи и семена, тофу, перечисляет Ефимова.

При этом популярные вегетарианские блюда — чечевичный суп, овощное рагу, салат из киноа, — можно приготовить из доступных ингредиентов, которые стоят дешевле мяса или сопоставимы с ним. Из одной пачки нута можно приготовить вкусное рагу, суп, котлеты, фалафель и хумус. Дорогие орехи можно заменить на семена, например, тыквы. Тыквенные семечки содержат большое количество цинка, магния, меди и фосфора. Семена конопли богаты Омега-3, а арахис содержит цинк, кальций, биотин, ниацин, фолиевую кислоту, марганец, витамин Е, фосфор и магний.

Тофу — прекрасный источник белка, кальция, витаминов А и В и фолиевой кислоты. Но по цене он сопоставим с хорошей говядиной. К тому же, важно разнообразие, поэтому сэкономить не удастся. А если вы живете в регионе, где все продукты привозные, придется потратить примерно на треть больше, чем на традиционное мясное меню. Израиль первым в мире одобрил продажу искусственной говядины

Пищевые привычки

Вообще, во многих продуктах растительного происхождения высокое содержание белка. Просто в российских культурных традициях немного таких блюд в ежедневном меню. "Получать достаточное количество белка может быть непросто на первых порах из-за того, что нужно менять пищевые привычки, изучать новые продукты и рецепты", — замечает сооснователь онлайн-центра нормализации веса и пищевого поведения "Можно Есть" Ольга Тонкова-Кузнецова.

Рекомендуемая норма белка — около 0,8 грамма на килограмм массы тела. То есть, около 52 граммов белка в день для женщины весом в 66 килограмм и 65 грамм для мужчины весом 82 килограмма. "При этом если человек завтракает овсянкой, обедает буррито с фасолью, а ужинает картофельным пюре с нутом и перекусывает несколько раз в день, то получает до 71 грамма белка", — подсчитала специалист.

Какую бы диету вы ни выбрали, обязательно включите в нее достаточное количество фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и полезных белков. Эти продукты, по словам Ефимовой, помогут обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья, независимо от того, едите вы мясо или нет.