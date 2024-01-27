МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Европу охватили массовые фермерские бунты. Начавшись в Германии и Польше, они перекинулись и на другие страны — Францию, Британию, Грецию, Литву, Молдавию. Чем объясняется такое единство и какие претензии выдвигают протестующие к еврорегуляторам, подмявшим под себя аграрный сектор, разбирался "Прайм". В ходе протестов фермеров во Франции начали грабить магазины, сообщили СМИ

Тысяча тракторов и цистерна навоза

С особым воодушевлением фермеры бунтуют во Франции — перекрывают ключевые автотрассы тракторами, заливают навозом здания префектур и администраций. Вывалили стог сена в одном из McDonald's, подожгли покрышки перед зданием префектуры в Ажене. Жители страны, где протесты давно стали национальным видом спорта, такое одобряют: по данным Figarо, 90 процентов опрошенных высказались "за". Как выразился один из демонстрантов: "Если нет слез и крови, ничего не получится".

Гнев фермеров затронул большинство департаментов и может перекинуться на Париж. Именно так несколько лет назад поступали полузабытые ныне "желтые жилеты". Если правительство не прислушается или проявит неуважение, тракторы и сегодня готовы выйти не на сельские, а прямо на Елисейские поля.

На этом фоне выступления фермеров в Германии прошли относительно цивилизованно, но масштабно. На Туманном Альбионе тоже не смолчали. Британские фермеры установили 49 пугал около Вестминстерского дворца, протестуя против обмана со стороны скупающих по дешевке их продукцию супермаркетов. Если правительство не вмешается, аграрии разорятся, а страна перейдет на импорт, грозятся они.

Неспокойно и на периферии ЕС. Литовские фермеры пригнали в Вильнюс более тысячи тракторов и цистерну с навозом, протестуя против политики властей. Их греческих коллег неподалеку от Фессалии разгоняли слезоточивым газом и гранатами, но они продолжают блокировать федеральную трассу, требуя денег и внимания. К протестам европейских фермеров присоединились итальянцы

Протесты в Польше и соседних с ней странах имеют несколько иную подоплеку — там устали от продовольственного демпинга со стороны Украины. Продукция из Восточной Европы и Прибалтики не выдерживает конкуренции с дешевой украинской, беспошлинный импорт которой разрешил Брюссель. Подтягивается и Молдавия — фермеры этой небогатой страны просят хотя бы 30 процентов от объема поддержки, что дают в Европе. Ну или сколько не жалко…

Дайте денег и уважения

Претензии к аграрной политике в регионе многогранны. Если свести их воедино, окажется, что власти ЕС должны слишком много. Упростить административные процедуры, без задержек выплачивать субсидии и компенсации, сдерживать цены на топливо и даже обязать супермаркеты и производителей платить фермерам больше.

При этом особое внимание уделять самым кризисным отраслям: виноградарству и органическому сельскому хозяйству. Они больше других пострадали от инфляции. Фермеров раздражает "Зеленый курс" ЕС, который предполагает сокращение использования пестицидов. Дело, бесспорно, благое. Но экостандарты приводят к очередным запретам и зарегулированности.

Общая беда аграриев — тотальное обнищание. По данным издания Les Echos, 17,4 процента фермерских домохозяйств живут за чертой бедности. Во Франции их доля выше, чем среди рабочего класса (13,9 процента) и белых воротничков (12,1 процента), и почти в два раза выше, чем среди населения в целом (9,2 процента). Власти Франции заверили, что "услышали" гнев фермеров

Это объясняется нестабильностью доходов фермеров. Цены на их продукцию могут в момент измениться, а планы на урожай — рухнуть. "В других профессиях вы можете договориться о зарплате, установить цену продажи и спрогнозировать ваш доход. В сельском хозяйстве вы не можете знать, каким будет ваш доход, пока не соберете урожай и не продадите его, и не вы устанавливаете цены", — пояснила экономист Алессандра Кирш.

Есть и национальная специфика. Так, французов волнует возможное заключение соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР, что может привести к притоку дешевых продуктов из Латинской Америки, рассказала преподаватель программы "Политология. Политическое управление" РАНХиГС Мария Хорольская.

Немецкие фермеры недовольны планами по отмене льгот на аграрный дизель в 2024 году. Бюджетный дефицит вынуждает власти Германии идти на непопулярные меры, отказываясь от субсидий. "Между тем, сельхозтехника на 99 процентов ездит на субсидируемом дизеле и заправляется из особой колонки, где цена в три-четыре раза ниже, чем для остальных. Это топливо имеет особый оттенок. Для рядовых водителей, которые решат им заправиться, предусмотрен штраф — десятки тысяч евро. На эти субсидии Шольц и покусился", — объяснил ситуацию старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Австрийские фермеры прибыли на протесты на тракторах

По его словам, ущерб от их отмены для хозяйства оценивается в 5-10 тысяч евро. Если крупный агрохолдинг без проблем это "проглотит", то для скромного фермера, которых в Германии большинство, сумма критичная.

Хотели сэкономить, вышло как всегда

Основную причину проблем эксперты видят в передаче регулирования отрасли на наднациональный уровень. Брюссель выделяет аграриям значительную поддержку, о которой предпочитают не упоминать протестующие. В соответствии с планом финансирования за 2021-2027 годы в отрасль поступит 387 миллиардов евро, или около 55 миллиардов в год.

На этих деньгах все и держится. Например, во Франции лишь в отдельных сегментах (садоводство, огородничество, выращивание домашней птицы и виноградарство) доля фермеров, которые получают субсидии, не превышает 80 процентов. В остальных она достигает 100 процентов, рассказала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

При этом около четверти фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием зерновых или овцеводством, убыточны. Следовательно, любое сокращение финансирования повышает градус недовольства. Еще бы: цены на ресурсы и издержки растут, а дохода нет.

Но европейская экономика переживает непростые времена. Она не успела полностью восстановиться после пандемии и столкнулась с новыми расходами, вызванными инфляцией, ростом цен на энергоносители, уходом с российского рынка, помощью Киеву. Снижение выплат должно было принести дополнительные средства в бюджет. В ФРГ, например, отказ от субсидий на пользование аграрным дизелем и ввод транспортного налога по некоторым подсчетам могли увеличить бюджетные поступления на миллиард евро, приводит пример Хорольская. Марин Ле Пен назвала "худшего врага" французских фермеров

В довесок к деньгам из Брюсселя приходят общие для всех регуляторные меры, которые не учитывают специфику стран. Это тоже повод для раздражения. Результат — тракторы на улицах, битые стекла и бурные потоки навоза, в которых тонут административные здания.

"Можно сказать, что это антиинтеграционный бунт. Он проявляет себя в разных странах, хотя в каждой своя специфика в зависимости от непосредственной причины недовольства", — подводит итог научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

Одним дадим, у других отнимем

Тупик, в который зашла сельскохозяйственная политика Европейского союза, признают и еврочиновники. Ясно, что масштаб протестов заставляет их реагировать. Власти Франции заверили, что "услышали" гнев фермеров и дадут ответ в ближайшие дни. В Германии также пошли на уступки и отказались от налога на сельскохозяйственные машины. Льготы на аграрный дизель все же будут отменены, но не в 2024 году, а постепенно до 2026 года.

По мнению Камкина, с началом посевной кампании протесты поутихнут, и фермеры разойдутся по домам, чтобы пахать и сеять. Однако к лету, если ситуация не изменится, возможна вторая волна. Она совпадет с выборами в Европарламент, намеченными на июнь. Еврокомиссии важно подойти к ним правильно, чтобы не допустить к рулю крайне правых популистов, радикалов и политических маргиналов. Литовские фермеры пригнали технику на акцию протеста в Вильнюсе

Для этого важно предстать перед избирателями в радужном свете. Имидж неповоротливой конструкции, нечуткой к чаяниям избирателя очков не добавит. "Я думаю, что здесь будет какое-то общеевропейское решение, хотя евробюджет не резиновый", — считает Шеин. Не исключено, что уступки фермерам во Франции и Германии будут означать или рост бюджетного дефицита (что маловероятно, так как Берлин и Париж выступают против этого) или снижение поддержки других отраслей.

С другой стороны, и нынешние протесты уже не только фермерские. Во Франции к ним присоединились таксисты, в Германии — железнодорожники. И те, и другие требуют повышения зарплат и улучшения условий.

Но, кто бы ни оказался следующей жертвой, сохранение тенденции еще сильнее снизит конкурентоспособность европейской экономики, которая и без того не на высоте. Такие гиганты, как Michelin, BASF и Mercedes Benz уже сворачивают бизнес в Германии и переносят его в другие регионы. Фермеры лишены такой возможности — землю с собой не унесешь. Даже если власти смягчат удар, сам факт, что отрасль, которая должна быть одним из локомотивов, загибается, сидя на дотациях, является еще одной бомбой замедленного действия для региона.