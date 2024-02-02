МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пекин может наказать Киев за признание китайских компаний "спонсорами войны" так, как это способен сделать лишь мировой промышленный лидер — лишить права приобретать свои товары, рассказал агентству "Прайм" экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Reuters: Пекин пригрозил Киеву последствиями из-за списка "спонсоров войны"

Новость о том, что Китай предупредил Украину о последствиях для двусторонних отношений из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны" появилась накануне со ссылкой на украинские источники. Заявление Пекина может иметь вполне конкретные последствия, полагает он.

"Украину не случайно называют "страной 404" — после выхода из соглашений с Россией у нее с точки зрения международного права нет четко очерченных границ. Получается, как во времена Петлюры — в вагоне директория, а под вагоном территория", — пояснил он.

Китай может закрепить это состояние, буквально стерев Украину с карты. Для этого достаточно убрать ее из китайского таможенного реестра. После этого она не сможет оформлять сделки через таможню КНР. Это не означает, что страна, например, исчезнет с Aliexpress, а вот серьезные операции с крупными партиями товара станут невозможны. Именно так в свое время они поступили с Литвой из-на несогласия по вопросу Тайваня.

"Помех для этого нет, ведь никаких интересов на Украине у Китая нет: сырье, продукты, товары — все необходимое можно купить у России. А вот Украина без китайских товаров не обойдется, ведь по сути там нет ни производства, ни экономики. Есть лишь поток западных денег, на которые приходится покупать бытовые мелочи и ширпотреб", — рассуждает Колташов. В Китае пообещали поддержать Россию в украинском вопросе

Для этого шага Китаю не нужно жаловаться в ООН и прочие инстанции или подавать ноту протеста. Исключение из таможенного реестра происходит моментально и затем объясняется банальной технической ошибкой.

Еще одна причина так поступить — поставить на место Европу, власти которой неоднократно выражали намерение отказаться от покупки китайских товаров. Идея сама по себе неразумная и явно инспирирована США, поскольку ЕС сам уже практически ничего не производит.

"На примере Украины они увидят, каково это: в один момент лишиться самых насущных вещей. У вас фермеры бунтуют, жгут костры, а при этом нет ни скрепок, ни канцелярских кнопок, ни даже ведер, чтобы огонь потушить", — резюмировал экономист.