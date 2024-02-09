МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. С первого февраля банки обязаны сообщать вкладчикам о закрытии договора за пять календарных дней до окончания срока вклада. Такое требование предусматривает Федеральный закон № 482-ФЗ, призванный защитить финансовые интересы граждан, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам объяснили, почему нельзя заработать на вкладах

Ранее эта норма носила рекомендательный характер, и некоторые банки следовали ей добровольно. Теперь они обязаны информировать вкладчиков указанным в договоре способом — с помощью звонка, письма в электронной почте, бесплатным смс- или пуш-уведомлением.

За пять дней клиент должен принять решение о дальнейшем распоряжении своими деньгами. Он может оставить их в том же банке на других условиях или забрать. Если ни того, ни другого не последовало, возможны два варианта. Первый — автоматическая пролонгация на прежних условиях, если это предусмотрено в договоре.

Второй — перевод средств на текущий расчетный счет клиента, где не предусмотрено начисление процентов. Именно так чаще всего и происходит. При этом деньги перестают работать и приносить прибыль. Поэтому в интересах вкладчика поскорее определиться с выбором банка, если он не намерен тратить сбережения, заключил Виноградов.