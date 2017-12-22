Стратегия-2018: оптимисты будут вознаграждены

Дальнейший рост мировой экономики, усилит секторную, страновую и региональную ротацию в недооцененные акции и рынки. На наш взгляд, именно в этом скрыта наибольшая привлекательность России: 1) P/E 2018П 6.6x (дисконт 46% к MSCI EM); 2) ожидаемая дивидендная доходность 6,2% (против 2,7% у MSCI EM); 3) возможность carry-trade, предлагающая одну из самых высоких доходностей в EM. Также существуют риски − в основном политические − которые могут материализоваться в следующем году. Наш прогноз по индексу РТС – 1 330-1 400 пунктов, что предполагает потенциал роста 20%.

Инвестиционные идеи: избегайте отраслевого подхода при выборе акций

Наши лучшие инвестиционные идеи, представленные в предыдущей Стратегии-2017, обогнали индекс РТС на 23%, что придает убедительности нашим рекомендациям. В Стратегии-2018 мы рекомендуем акции, соответствующие следующим критериям: ожидаемый сильный рост прибыли в ближайшие годы (TCS Group, Яндекс, X5); высокие дивиденды (Globaltrans, Сбербанк, АЛРОСА); низкая оценка в сочетании с катализаторами (Газпром, ЛУКОЙЛ) или истории, обещающие рост денежных потоков (Газпром нефть). В структуре инвестиционного портфеля мы рекомендуем увеличивать долю в финансовом и нефтегазовом секторах и в драгоценных металлах. Наша позиция в отношении базовых металлов, электроэнергетики, ИТ и недвижимости нейтральна, и мы рекомендуем уменьшить долю инвестиций в телекомы, ритейл и сектор удобрений.

Инструменты с фиксированной доходностью: рост экономики, потенциал в ОФЗ

Мы ожидаем роста ВВП на 2% в 2018 на фоне восстановления спроса и инвестиций. Благоприятный уровень цен на нефть и консервативная бюджетная политика создают возможность для России вернуть себе инвестиционный рейтинг. Мы позитивно смотрим на перспективы ОФЗ в 2018 и ожидаем снижения доходностей по меньшей мере на 50 бп (до уровня около 7% по 9-10-летним бумагам), благодаря стабильной инфляции около 4%, что позволит ЦБ продолжать постепенное снижение ключевой ставки до 7% к концу 2018.

Тема года №1: новые санкции США – угроза или возможность для покупки?

Возможные санкции США, направленные на новые суверенные облигации России (ОФЗ), могут привести к оттоку $4-8 млрд и временно способствовать ослаблению рубля до отметки 65+ к доллару США, но мы считаем, что отрицательное влияние на рубль будет отыграно в течение 1П18. Мы прогнозируем средний курс рубля на уровне 61-62 за доллар в 2018. Риск персональных санкций в отношении российских олигархов может оказать давление на акции контролируемых ими компаний, но это не повлияет на деятельность предприятий, и мы рекомендуем использовать любое потенциальное снижение стоимости их ценных бумаг как возможность для покупки.

Тема года №2: состав правительства после выборов президента в марте 2018

Это определит траекторию российской экономики на многие годы вперед. Здесь мы видим два сценария: статус-кво или реформы. До тех пор, пока результаты санкций и выборов не будут известны, мы считаем, что инвесторы не будут торопиться наращивать позиции в российских активах. Таким образом, рынок может испытывать некоторое давление в первой половине года и вернуться к росту во 2П18.

ОПЕК+ и конкуренция со стороны сланцевых игроков = Brent $55/барр. в 2018

Продление соглашения ОПЕК + до конца 2018 предполагает высокие шансы на то, что бэквордация на рынке нефти сохранится. Постоянный рост и возобновление добычи сланцевой нефти в США является ключевым препятствием для роста цены. Еще один риск связан со спросом − угроза расширения мирового парка электромобилей выглядит довольно отдаленной и еще не набрала обороты, а вот замедление экономики Китая – реальная угроза для спроса на нефть.