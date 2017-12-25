Рубль поддержали нефть и налоги

Российскую валюту поддержали выплаты в рамках налогового периода, а также рост цен на энергоносители.

Котировки Brent поднялись в район отметки 65,00 долл./барр., отыграв данные компании Baker Hughes, согласно которым количество американских буровых установок не изменилось, оставшись на уровне 747 единиц. Кроме того, инвесторы приняли во внимание заявления ряда министров стран ОПЕК+ о сокращении профицита мировых запасов нефти до 140 млн баррелей.

На этой неделе интерес будет представлять публикация информации управления энергетической информации Минэнерго США о запасах сырья. В остальном, каких-либо важных событий пока не предвидится.

Ожидаемый торговый диапазон на составляет 57,75 – 58,75 руб./долл.