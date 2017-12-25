Прогнозы по основным финансовым инструментам на 2018 год

Этому поспособствует ускорение темпов роста мировой экономики и продление соглашения ОПЕК+, которые нивелируют распродажи США «чёрного золота» из стратегических резервов. Несмотря не некоторый перегрев, российскую валюту поддержит относительного дорогая нефть и особенности монетарной политики ЦБ РФ. Мы полагаем, что валютная пара доллар/рубль не выйдет за пределы коридора 53-58 рублей за доллар.

Позитивные изменения в методике расчёта, послекризисное улучшение экономической конъюнктуры и приток капитала на фоне старта нового политического цикла поддержат котировки акций и позволят индексу Мосбиржи дойти до отметки 2440 пунктов.

Робкое ужесточение монетарной политики в США будет способствовать росту инфляционных ожиданий и усилит спрос на золото (металл исторически воспринимается инвесторами в качестве эффективной защиты от долларовой инфляции). Полагаем, что к концу следующего года за тройскую унцию будут давать $1300.

Мы прогнозируем, что АФК «Система», «Лента» и «Алроса» имеют потенциал роста более 30%.