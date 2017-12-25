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Прогнозы по основным финансовым инструментам на 2018 год


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
По нашим прогнозам, в 2018 году нефть сорта Brent будет торговаться в диапазоне $63-72 за баррель.

Этому поспособствует ускорение темпов роста мировой экономики и продление соглашения ОПЕК+, которые нивелируют распродажи США «чёрного золота» из стратегических резервов. Несмотря не некоторый перегрев, российскую валюту поддержит относительного дорогая нефть и особенности монетарной политики ЦБ РФ. Мы полагаем, что валютная пара доллар/рубль не выйдет за пределы коридора 53-58 рублей за доллар.

Позитивные изменения в методике расчёта, послекризисное улучшение экономической конъюнктуры и приток капитала на фоне старта нового политического цикла поддержат котировки акций и позволят индексу Мосбиржи дойти до отметки 2440 пунктов.

Робкое ужесточение монетарной политики в США будет способствовать росту инфляционных ожиданий и усилит спрос на золото (металл исторически воспринимается инвесторами в качестве эффективной защиты от долларовой инфляции). Полагаем, что к концу следующего года за тройскую унцию будут давать $1300.

Мы прогнозируем, что АФК «Система», «Лента» и «Алроса» имеют потенциал роста более 30%. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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