Глобальные рынки ложатся в предновогодний дрейф

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $65,2 за баррель на фоне приближающейся экспирации и отмечающегося перетока торговой активности в следующий мартовский контракт.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные фондовые площадки в Европе сегодня закрыты в связи с нерабочим днем. Ключевые азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения слабо насыщенного предновогоднего внешнего фона, вследствие чего активность участников рынка останется на пониженном уровне.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не изменились в связи с рождественскими каникулами, которые сегодня в Великобритании, Германии, и Франции продолжатся. С начала 2017 года рост ведущих европейских фондовых индикаторов выглядит относительно сдержанным. Британский фондовый индекс FTSE 100 с начала года поднялся на 6,3%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций банка HSBC (+16%). В составе французского индекса CAC, прибавившего сначала этого года 10,3%, ростом отметились акции холдинга Kering (+83,5%). Немецкий DAX в этом году вырос на 13,9%, а взлетом в нем выделились поднявшиеся в 2,5 раза котировки акций Deutsche Lufthansa.

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с нерабочим днем. С начала года индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 25,3%, что является лучшим показателем за последние четыре года. Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся с начала текущего года на 29,3%, демонстрируя подъем уже шестой год подряд. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+19,9% с начала года) чуть отстал от своих коллег по цеху, но имеет шанс в последние дни уходящего года преодолеть «психологическую» отметку 20% годового прироста.

Рынок акций РФ в понедельник прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 0,1% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций МТС (+5,2%) и "Сбербанка" (+0,8%). Сдержало повышение индекса МосБиржи снижение акций "Лукойла" (-0,8%) и "Новатэка" (-1,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,73%) вырос больше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить встречу президента РФ Владимира Путина с членами российского правительства. Кроме того, Арбитражный суд Башкирии сегодня рассмотрит заявление "Роснефти", "Башнефти" и АФК "Система" об утверждении мирового соглашения.