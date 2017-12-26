Во второй половине дня рынок получит ликвидность

Ожидаем, что торговая сессия пройдет без волатильности из-за малой ликвидности на мировых рынках в связи с продолжением рождественских праздников в Европе. Однако уже во второй половине дня, на открытии торгов американского рынка, инвесторы попытаются преодолеть новую историческую отметку в 2700 пунктов по SP500 благодаря подписанному Президентом США закону о налоговой реформе. Цены на нефть торгуются возле $65,2 за баррель из-за отсутствия ликвидности и снижения общего интереса инвесторов к тренду роста. Так, отчет COT показал небольшое сокращение позиций нетто-лонг по Brent. В свою очередь, рубль будет ослабевать по мере окончания налогового периода и может резко ослабнуть благодаря локальному спросу на доллары.

Из корпоративных историй отметим сообщение АЛРОСА об одобрении продажи газовых активов на аукционе в феврале 2018 года со стартовой ценой в 30 млрд руб. Поскольку основная выручка компании приходит от продажи алмазов (за 9М2017 г. 195 млрд руб.), а газа на 5 млрд руб. за аналогичный период, то газовые компании не оказывают существенного влияния на финансовые результаты АЛРОСА. Поэтому при продаже данных активов и продолжении текущей дивидендной политики есть высокая вероятность получить дивиденды сопоставимые с выплатами 2017 года в 8,93 на акцию.