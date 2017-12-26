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Мнения аналитиков

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Рынок США ушел в "боковик", возможна коррекция в пределах 0,5-0,7%


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Практически всю сессию пятницы основные американские индексы провели ниже уровней открытия, где и завершили день (S&P500: -0,05%).

Торги предсказуемо проходили в узком диапазоне на небольших объемах, как это обычно бывает перед Рождеством. Лучше других на фоне позитивной статистики, которая выходила в течение всей недели, смотрелся строительный сектор. По итогам пяти дней основные индикаторы умеренно выросли. DJ-30 и S&P500 демонстрируют движение вверх пять недель подряд.

Президент США Дональд Трамп официально подписал законопроект о налоговой реформе, которая, по его словам, принесет самые большие сокращения налогов в истории страны. Президент при подписании упомянул ряд компаний, в частности AT&T и Boeing, которые объявили о планах предоставить бонусы сотрудникам или увеличить инвестиции в ответ на принятие законопроекта. Акции обеих компаний почти в три раза опережают индекс S&P500 по темпам роста на горизонте последних четырех недель.

По данным министерства торговли США, вышедшим в минувшую пятницу, продажи новых домов в стране за ноябрь повысились на 17,5%, до 733 тыс. — максимума более чем за десятилетие. По сравнению с предыдущим годом продажи увеличились на 26,6%, хотя ожидалось их сокращение с октябрьских 685 тыс. до 652 тыс. (Показатель за октябрь пересмотрен до 624 тыс.) Медианная цена дома выросла за год на 1,2% и составила $318, 7 тыс. На фоне сильных данных по рынку жилья ETF сектора (XHB) за неделю прибавил в цене больше 2%, заметно опередив рынок: S&P500 за тот же период подрос примерно на 0,4%.     

Когда Рождество уже прошло, а Новый год еще не наступил, на американском рынке начинается период затишья. Объем торгов снижается, инвесторы больше размышляют о перспективах, чем заключают реальные сделки. Таким настроениям способствует и разряженный новостной фон.

Главное событие уже произошло, — а рынок рос на ожиданиях налоговой реформы, — в ближайшие дни будут фиксировать прибыль те, кто покупал акции краткосрочно. В этой связи общий тренд недели будет преимущественно боковым, также вполне вероятна коррекция в пределах 0,5–0,7%. В таких условиях усилится спрос на акции компаний коммунального сектора (XLU), поскольку дивидендный актив всегда интересен в моменты замедления роста на рынке. Дополнительную привлекательность этим бумагам придаст то, что на фоне позитивной динамики фондовых индексов акции этого сектора снижались, потеряв около 6% за месяц, тогда как S&P500 за это время прибавил около 3%.

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