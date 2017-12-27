Аукционы ОФЗ покажут, боятся ли нерезиденты новых санкций

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $66,7 за баррель после роста накануне, вызванного опасениями участников рынка относительно перебоев в поставках сырья после сообщений о взрыве на магистральном нефтепроводе в Ливии. В текущем моменте нефтяной рынок находится в ожидании публикации данных по запасам «черного золота» в США, которые, по прогнозам, продолжат сокращаться.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2100 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть попытку этого фондового индикатора отыграть понесенные им днем ранее потери.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не изменились в связи с рождественскими каникулами. С начала 2017 года рост ведущих европейских фондовых индикаторов большей частью выглядит довольно скромным. Фондовый индекс крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 с начала года поднялся на 8%. При этом наибольшим ростом в нем отметились акции немецкой энергетической компании E.ON (+37,5% с начала года). Индекс MSCI Euro с начала года прибавил 10%, а самый значительный подъем среди страновых европейских индексов в этом году показал греческий FTSE/Athens Stock Exchange Mid Index (+60% с начала года).

Фондовый рынок США во вторник снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,03%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение акций Apple (-2,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0,34%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,11%) тоже просел при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. При этом понижением в его отраслевом спектре отметился индекс сектора информационных технологий (-0,7%), в котором снизилось в цене 68% акций.

Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики. Индекс МосБиржи снизился на 0,38% при оборотах торгов на 60% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене акций Лукойла (-1%) и Газпрома (-0,6%). Сдержало снижение индекса МосБиржи повышение акций НЛМК (+1,5%) и Мечела (+4,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,09%) вырос на фоне укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 35 млрд рублей, спрос на которые проявит степень интереса нерезидентов и «кэрри-трейдеров» к рублевым активам на фоне обсуждающегося в США ужесточения санкций в отношении России.