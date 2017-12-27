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Россия останется привлекательным рынком для кэрри-трейда


Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Основной риск связан с возможным расширением санкций.

Наш прогноз ключевой ставки на конец будущего года – 7%

Потенциал снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняется, но теперь снижение должно быть гораздо менее агрессивным, чем в 2017 г., ввиду ожидающегося роста инфляции. По итогам 2018 г. мы ждем, что ставка составит 7%, или 2,7% в реальном выражении. В первом полугодии инфляция будет по-прежнему значительно ниже долгосрочного ориентира, равного 4%, на этот период придется основное снижение ставки. 

Новое бюджетное правило приведет к росту интервенций Минфина и может повлиять на уровень заимствований

В 2018 г. вступает в силу новая конфигурация бюджетного правила, опирающаяся на фактический, а не прогнозный курс рубля. Это изменение приведет к заметному увеличению валютных интервенций по сравнению с 2017 г. Также новое бюджетное правило может повлиять на уровень заимствований. 

Санкции – ключевой риск для рублевого рынка в 2018 г

Роль иностранных инвесторов в 2017 г. заметно возросла: объем их вложений достиг трети рынка ОФЗ, и этот приток средств поддержал рубль. Если в отношении госдолга будут введены санкции, то мы ждем 10-процентного сокращения позиций нерезидентов и оттока свыше 200 млрд руб. На пике продаж рубль может потерять более 15% стоимости, ослабнув до 70 руб./долл., а доходности ОФЗ – вырасти на 200 б.п. 

РФ будет одним из самых привлекательных рынков среди ЕМ по комбинации макропоказателей и потенциального дохода

Повышение ставки ФРС несет в себе риски для всех развивающихся рынков, но даже с учетом ожидающегося снижения ставки ЦБ у российских бумаг будут наиболее привлекательные доходности с точки зрения кэрри-трейда. Среди сопоставимых ЕМ у РФ самый низкие уровни госдолга и бюджетного дефицита и при этом самый высокий профицит счета текущих операций, что создает некоторый буфер для рубля на случай оттока средств с развивающихся рынков. 

Ждем роста угла наклона кривой в 2018 г

Исходя из нашего прогноза по ключевой ставке на 2018 г., мы ожидаем снижения доходностей коротких ОФЗ до 6,5% годовых, десятилетних – до 7,25% годовых и, соответственно, роста угла наклона кривой до 75 б.п. Короткие ОФЗ принесут своим держателям total return порядка 7,1% годовых, среднесрочные – 8,3%, длинные – около 9,7%. Нормализация вида кривой займет два года, и спред между двухлетними и десятилетними ОФЗ вырастет до 100 б.п. к концу 2019 г., когда ЦБ должен завершить цикл снижения ключевой ставки, доведя ее до 2% в реальном выражении.

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