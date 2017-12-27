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Цены нефти вновь вышил на дорогу роста


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти и нефтепродуктов за прошедший день существенно выросли.

От предыдущего торгового дня в конце прошлой недели рост цены превысил 2%. Произошедший рост ознаменовал выход из длительного периода консолидации. Теперь дорога к максимумам 2015 года вблизи 70 долларов за баррель кажется открытой. 

Поводом для активного роста цены стали сообщения о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр. Об этом в частности сообщало агентство Bloomberg. Оператором нефтепровода, на котором произошел взрыв, является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips. Waha сократила производство нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки с 260 тыс. б/с. Пока снижение добычи не очень велико, но прогремевший взрыв вызвал изрядную обеспокоенность и вновь оживил сомнения в перспективах бесперебойных поставок нефти из Ливии.

Добыча нефти в стране в осенние месяцы 2017 года превышала 0,9 мб/д, а в ноябре уже вплотную приблизилась к миллиону баррелей в сутки. Это гораздо больше, чем добыча в неспокойный 2016 год, когда средняя по году добыча составила очень скромные 0,39 мб/д. А перспектива не только остановки роста добычи в стране, но и возможного нового среднесрочного отката, конечно, может стать важным фактором динамики мировых цен на нефть.

Впрочем, участников рынка теперь больше интересуют не далекие перспективы, а то какие сюрпризы может выкинуть тонкий рынок в оставшиеся до нового года предпраздничные дни.

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