Накануне на рынок поступила информация, что в районе крупнейшего нефтеэкспортного порта Ливии (Эс-Сидр) неизвестные лица взорвали трубопровод, осуществляющий прокачку нефти. Предварительные оценки указывают на то, что из-за этого рынок может недополучить от 60 до 90 K bbl/d, что составляет ~10% ливийской добычи.

И хотя потери для рынка весьма незначительные, у биржевых игроков появился очередной повод для игры на повышение цен. Напомним, что на данный момент в ценах уже учтена премия за перебои поставок из Северного моря.

Помимо этого, накануне вышли оценки Bloomberg по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам недели, указавшие на их дальнейшее снижение.

В итоге нефть «закрывает» год весьма успешно, рост с начала 2017: Brent +18%, WTI +11.5%.

В предстоящем году рынок будет фокусироваться на сделке ОПЕК+ (эффективность и срок действия) и активности американских нефтедобытчиков. Ориентирами по большей части года выступят отметки $60-65/ Brent.