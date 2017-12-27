Поводом к росту стало сообщение о взрыве на нефтепроводе в Ливии, через который осуществляются поставки “чёрного золота” в терминалы порта Эс-Сидр. Для восстановления нефтепровода потребуется много времени. По сообщениям ведущих международных СМИ, похоже, взрыв был осуществлён международными террористами. Ливийская национальная нефтяная компания изменила маршруты транспортировки с месторождений нефти внутри страны, но в любом случае, поставки могут снизиться на 90 тысяч баррелей в сутки.

На самом деле, снижение добычи Ливии на 90 тысяч баррелей в сутки – это лишь капля в море. Это около 10% от добычи в Ливии и 0,09% от мировой добычи. Возможно, инвесторов тревожит общее обострение ситуации в Ливии – это может быть звеном цепи общего роста напряжённости на Ближнем Востоке, инвесторы закладывают повышенную военную премию в нефтяные котировки.

Кроме того, представитель Саудовской Аравии заявил, что Саудовская Аравия ожидает рост нефтяных доходов на 80% в ближайшие 5 лет. Судя по всему, инвесторы держали палец на кнопке покупки нефти – и получили удобный повод.

Если ситуация успокоится, котировки Brent откатятся к $65 за баррель. Сегодня стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США от API, а завтра – на официальные цифры от Минэнерго.