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Что ждать от биткоина в 2018 году?


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Биткоин стал главным активом 2017 года. В моменте он поднимался в район $20 000 (рост более чем в 10 раз с начала года), затем последовала фаза снижения.

В любом случае биткоин в следующем году не покажет аналогичные темпы роста. Рост ещё в 10 раз с текущих уровней означает рост капитализации биткоина до $2,6 трлн – цифра одного порядка с денежной массой США, капитализацией американского фондового рынка. Это равносильно тому, что биткоин будет заметным конкурентом доллару в качестве платёжного средства, а блокчейн-технологии – заметной сферой в мировой экономике, но в ближайший год это точно не произойдет.

Более того, на мой взгляд, не исключена вторая волна снижения биткоина. Для этого есть три причины

1. Нерешённость проблемы масштабируемости. Хардфорк SegWit2x был отменён в августе, размер блока остался на уровне 1 Мб. Из-за этого существенно возросли стоимость и время транзакций. Это подрывает доверие к биткоину как к платёжному средству

2. Ужесточение отношения к биткоину со стороны американских властей. Многие американские биржи требуют у своих клиентов предоставления документов, удостоверяющих личность. А, например, крупнейшая  криптобиржа Bitfinex из-за сложностей отказалась от сотрудничества с американскими гражданами

3. Биткоину сложно будет быстро вернуться к $20 000. На этом фоне тем, кто покупал биткоин в диапазоне $12 000-20 000, будет некомфортно находиться в позиции. Они покупали биткоин с надеждой на продолжение бурного роста, а оказалось, что биткоин умеет не только быстро расти, но и быстро падать. 

Перечисленное может породить вторую волну снижения, в качестве поддержки может выступить уровень $10 000. В дальнейшем динамика биткоина будет зависеть от того, будет ли решена проблема масштабируемости. Если да, то биткоин вернёт себе статус платёжного средства. Если нет, то инициативу у него могут перехватить другие криптовалюты (например, биткоин кэш, лайткоин). Ещё один важный фактор – отношение к криптовалютам со стороны мировых властей. Пока большинство занимают выжидательную позицию – официально не запрещают (видя перспективы блокчейн-технологий), но и не разрешают (из-за недостаточной изученности и рисков). В случае лояльности властей, биткоин может подняться к $25 000-30 000, в противном случае он может откатиться к $5 000.

Признание криптовалют в Белоруссии может подвигнуть Россию признать биткоин в качестве актива, иначе в Евразийском союзе лидерство в новой сфере будет у наших соседей. Активизация этого вопроса возможна после президентских выборов в марте, а до этого момента резких движений и рисков власти будут стараться избегать.

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