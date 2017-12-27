Рубль силен вопреки санкциям

Таким образом, рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. Данная динамика непосредственно связана с поведением основных резервных валют - доллара и евро.

Во второй половине года валютным парам USD/RUB и EUR/RUB удалось выработать для себя узкие торговые коридоры в границах 57-61 руб. и 68-72 руб. соответственно. Они останутся актуальными как минимум на первую половину 2018 года. При этом более вероятным видится движение к верхним границам обозначенных диапазонов. Большинство факторов в следующем году будут играть не в пользу рубля.

Первый из них – общее снижение интереса к валютам развивающихся стран. Развивающиеся страны продолжают постепенное смягчение денежно-кредитной политики, а центробанки развитых стран постепенно поднимают ставки. Центробанк России в следующем году может снизить ключевую ставку до 7%. На этом фоне капитал будет постепенно перетекать с развивающихся рынков на развитые (тем более, что США запускает программу репатриации активов).

Второй негативный фактор – риск расширения санкций в отношении России в феврале. Если санкции окажутся жесткими, как говорят, и ограничат возможности России занимать на внешних рынках, то реакция рубля будет негативной.

Третий фактор – президентские выборы в марте. После них на первый план выйдут экономические вопросы, а социальные уйдут на второй. А экономика и проблемы российского бюджета диктуют небольшое ослабление рубля.

Ряд экспертов полагает, что курс рубля будет сдерживаться до выборов для создания благоприятной обстановки среди населения, тем не менее вряд ли это так. ЦБ РФ отказался от искусственной поддержки курса и вряд ли вернется к этому, тем более что рост рубля вреден для здоровья бюджета и экономики страны. Кроме того, если страна вновь подвергнется санкциям, то никакие сдерживающие меры не спасут от ослабления рубля. Вероятно, дата введения новых санкций выбрана неслучайно.

Четвертый негативный фактор – ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ. Экономические успехи Евросоюза, привели к сокращению объемов стимулирования рынков в ЕС, что вызвало устойчивый рост евро. За год европейская валюта поднялась на 12% относительно доллара США. Соответственно, на фоне такого активного роста рублю было трудно устоять. В новом году ЕЦБ продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, что ставит под удар устойчивость рубля.

Учитывая вышеперечисленное, мы умеренно-негативно смотрим на перспективы рубля на 2018 год. При этом причин для сильного ослабления рубля нет. Мы ожидаем, что курс пары доллар/рубль в 2018 году будет находиться в диапазоне 57-65 руб., а курс пары евро/рубль – в границах 68-75 руб.