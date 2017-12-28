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Мнения аналитиков

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Предновогодний фон умеренно позитивен, но слабо насыщен


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $66,5 за баррель в преддверии экспирации и перетока торговой активности в следующий мартовский контракт, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США по запасам и производству «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику.  Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. 

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней с попытками предновогоднего роста при пониженной активности участников рынка.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду не показали единой динамики при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,37%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций компаний из сектора «Материалы» BHP Billiton (+1,5%), Rio Tinto (+1,4%), Glencore (+2,1%). В составе французского индекса CAC (+0,08%) повышением выделились акции нефтесервисной компании TechnipFMC (+1,4%) и ритейлера Carrefour (+1,1%). Немецкий DAX (-0,02%) просел на фоне понижения в цене акций банков Deutsche Bank (-1,5%) и Commerzbank (-0,7%).

Фондовый рынок США в среду слегка прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,11%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций McDonald's (+0,8%) и Caterpillar (+0,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,04%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,08%) тоже прибавил при оборотах торгов на 35% ниже среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре отметился индекс сектора ЖКХ (+0,4%), в котором выросло в цене 82% акций.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи повысился на 0,44% при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Сбербанка (+1,5%) и Новатэка (+1,2%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций АФК «Система» (-6,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,34%) вырос чуть меньше индекса МосБиржи из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию данных по деловой активности в производственном секторе РФ.

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