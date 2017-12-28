Цены на нефть могут вновь попытаться обновить максимумы года

Цены на оба основных контракта плюсуют в ходе утренних торгов четверга, отыгрывая статистку от Американского института нефти (API). Данные API отразили сокращение запасов сырой нефти на ~6 mn bbl, при этом запасы бензина выросли на 3, а дистиллятов на 2.8 mn bbl. Объемы торгов остаются низкими между рождественскими и новогодними праздниками.

Сегодня в фокусе рынка недельные данные от Минэнерго США о запасах нефти/нефтепродуктов и объемах производства. При условии того, что оценка API оказалась верной, и данные от Минэнерго подтвердят сокращение запасов нефти, текущее недельное снижение станет шестым кряду, а уровень достигнет минимальных отметок с октября 2015г. На этом фоне цены могут вновь попытаться обновить максимумы года.

При этом рост запасов бензина (наблюдаемый также шесть недель подряд) и рост уровня добычи, который относят к основным вызовам для рынка на ближайшую перспективу, скорее всего рынок предпочтет оставить без внимания.

Brent краткосрочно $65.5-67.5/bbl.