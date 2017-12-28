"Медведи" по доллару помогают рублю

Но главным драйвером укрепления рубля служат масштабные распродажи доллара по всему спектру международного рынка форекс.

В пользу дальнейшей ликвидации длинных позиций по «американцу» сейчас играет сразу несколько факторов. Это и перепозиционирование участников рынка перед вступлением в 2018 год, и вера инвесторов в грядущее ужесточение монетарной политики ключевых мировых Центробанков, и сомнения трейдеров в эффективности налоговой реформы Трампа.

Так, динамика доллара вкупе с оптимизмом в сырьевом сегменте, недавно подпитанным перебоями поставок в Ливии, позволяет нашей валюте удерживаться на высоких позициях. Если до конца последней в этом году торговой недели настроения по доллару не улучшатся, рубль завершит год на мажорной ноте, даже если не решится на рывок к новым максимумам.

Однако в более долгосрочной перспективе позиции российской валюты могут подорвать спекуляции на тему расширения американских санкций, и эти опасения могут усилиться уже в январе. Так что на любых негативных сигналах из Вашингтона участники рынка, вероятно, будут фиксировать прибыль, причем выход из длинных позиций может носить весьма агрессивный характер.