Золото закрывает год ростом

Пожалуй, это лучший результат, с которым драгоценный металл мог закончить 2017-й год. Утром в пятницу, а это финальный рабочий день в уходящем году, по оценкам «Альпари Голд» тройская унция золота стоит $1297,90. Выше $1300 закрыться вряд ли получится, но и этих достижений, учитывая общую конъюнктуру, достаточно.

За 2017 год цены на золото выросли на 12,7%. Максимум располагался на уровне $1344,60 (10 сентября), минимум - на отметке $1151 в первый торговый день года. К концу отчетного периода стоимость драгоценного металла попала под серьезное влияние курсовых скачков, и как только доллар начал слабеть, активность в золоте ожила.

Физический спрос на драгметалл все еще остается недостаточным для того, чтобы противостоять хеджевой составляющей. Золото является идеальным инструментом хеджирования рисков для инвесторов, альтернативы ему практически нет. Но этот фактор непостоянен, откуда и перепады настроений в драгоценном металле.

Цели, которые мы ставили на 2017 год, исполнены: первым таргетом была отметка $1300, далее предполагались колебания в диапазоне $1300-$1400. Золото прошло в середину этого коридора, что оценивается как хороший результат. Ожидания на 2018 год не исключают возвращения драгметалла в диапазон $1300-$1360 за тройскую унцию. Цель на $1400 чуть сдвигается по времени.