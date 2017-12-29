Цены нефти немного подросли, но на снижении запасов и добычи в США рост мог бы быть и побольше

А ведь поводов для него было достаточно.

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 22 декабря 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,609 мб (до 431,882 с 436,491 мб неделей ранее). К концу года запасы все увереннее уходят ниже кривой 2015 года.

Напомним, что оценкам API, запасы нефти за неделю до 22 декабря вновь довольно сильно (-6 мб) сократились. Зато запасы бензина (+3,1мб) и дистиллятов (+2,8мб) заметно выросли. По оценке API запасы в Кушинге снизились на 1,3 мб. По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов запасы должны были снизиться на 3,75 мб.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива подросли на 0,6 мб. Стратегические запасы подросли на 0,1 мб. Как видим, заминка в снижении продолжилась, но все равно с плато 2016 года потери SPR составляют вполне солидные 31,7 мб. Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,209 мб/д. Но зато более ощутимо (на 0,598 мб/д) подрос нетто импорт нефти и нефтепродуктов. Так что не желает указанный показатель ублажить апологетов нефтяной самодостаточности США и на текущий момент составляет 3,36 мб/д. Напомним, что на белом свете имеется совсем немного нефтедобывающих стран с бОльшим уровнем добычи.

Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились еще на 8,7 мб, (1887,5 с 1896,2 мб неделей ранее), подходя к окончанию года существенно ниже уровней 2015 и 2016 годов. А снижение от максимумов февраля текущего года составляет уже 167,5 мб! — Старания ОПЕК+ дают свои результаты.

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 22 декабря, снизились на 35 тб/д (до 9,754 с 9,789 мб/д неделей ранее). На этот раз показано довольно сильное снижение добычи с откатом от рекордных значений. Однако пока выводы о смене растущей тенденции на снижение говорить слишком преждевременно. Тем более, что это могут быть еще и предпраздничные аберрации.

Существенное снижение запасов и довольно ощутимое снижение добычи должно было дать бычий сигнал рынку. Цены вначале дернулись как раз в северном направлении. Но, возможно, просто на рынке нет покупателей по случаю праздников. Да и недавние сообщения о том, что нефтепровод Forties скоро вернется в эксплуатацию, засидевшимся у мониторов быкам тоже приходится принимать во внимание. Так что давайте дождемся возвращения на рынок массы нефтяных [по]купцов, а еще надежнее – одной-двух недель подтверждения, что добыча нефти в США все же не разучилась падать.