Мы не верим в биткоин

Умножать крипту с помощью специальной инфраструктуры - самая громкая и сомнительная идея 2017 года. Сюда относятся фьючерсы на биткойн, биржи криптоактивов, обмен этих товаров параллельно с деньгами. И сегодня курс может так сильно двигаться по той простой причине, что часть криптобирж работают как брокеры и, очевидно, одалживают валюту (может быть, даже для того, чтобы от неё избавиться, и даже зашортить), ну или, во всяком случае, крипта с некоторых бирж куда-то исчезает, и не по одному разу.

Лучший способ заставить биткойн падать - это его не поддерживать. Власти Китая и Кореи давно переживают из-за веса криптовалюты. До такой степени, что почему-то не спешат расширять рознице доступ к крипте, хотя хватает и квалифицированных инвесторов Вспомним, сколько в мире состоятельных китайцев? Много, но всё равно не спешат. А из-за нынешнего наплыва спекулятивных участников процесса, если все захотят поменять крипту, не выдержит эпидемии обмена криптовалюты ни один сайт.

Вирус избавления от биткойна в пользу некой новой универсальной валюты может завладеть миром под действием стихийно меняющихся настроений. Набеги вкладчиков на интернет-сайты рискуют быть серьёзнее, чем набеги на банки. И по какому курсу тогда будут менять это счастье на доллары и евро пока неясно. Вопреки наличию устойчивых механизмов в проверенных временем Visa и PayPal, вопреки устойчивости международных бирж акций и облигаций, на уровне микроструктуры развитие немножечко тормозит.

Не завтра, но послезавтра любое государство выйдет и запустит свою криптовалюту, и что тогда будут делать все те, кто купил биткойн сегодня? Не знаю, как будет выглядеть эта крипта. Можно было бы поговорить о разрабатывавшемся ФРС криптодолларе, но как только введут "Fedcoin", это резко увеличит долю безналички в обращении, усилит контроль регулятора, заставит забыть о коммерческих розничных банках, переведёт депозитную базу на баланс ФРС. Вряд ли банки на такое согласятся. Но как только найдётся смелая экономика, которая введёт официальную государственную криптовалюту, все деньги будут проходить через аналог центрального депозитария, основой стоимости крипты станет как раз не денежный суррогат, а его отсутствие, и стоимость биткойна резко уменьшится.

Не верите, что государство сможет контролировать биткойн? Fedcoin стал менее вероятным сценарием будущего только после столкновения с реальностью. Предприниматели в самых разных сферах жизни общества пытаются преодолеть комплаенс через криптоактивы. Но со временем они сами попросят о более безопасных платежах, и тогда государственные криптовалюты могут обеспечить повышенную прозрачность. Всё это пройдёт в эйфории от новых неограниченных возможностей по использованию криптовалюты за пределами криптобирж.

Что лучше, биткойн, или доллар/рубль, или крипторубль? Когда-то рубль был, по сути, нефтяным долларом, но всё возвращается на круги своя. Мы имеем полноценный рыночный инструмент, валюту великой державы с развивающейся экономикой. Уже сейчас мельчайшие частицы биткойна равны по стоимости примерно копейке, и многих это подталкивает говорить о желательности крипторубля. При такой волатильности криптовалюты не думаю, что такие разговоры будут популярно. Но главное, при такой доле неформальной экономики и разнообразии криптовалют не думаю, что крипторубль сможет что-то контролировать. Поэтому единственный выход - ждать, когда биткойн обвалится, и тогда уже возобновлять эти диалоги. А пока доллар/рубль - это предпочтительная валюта.

Биткойн или золото? Часто смотрю на график пары биткойн/золото, так как активы похожи, и недавно нашёл там фигуру "голова и плечи". Возможно, что биткойн вернётся вниз к $10 тысячам, когда обнаружит, что основан, в лучшем случае, на математической модели. В отличие от благородных металлов, стоявших у истоков современных расчётных систем, крипта пока не имеет фиксированной цены, к которой привязываются колебания отдельных валют, как было при Бреттон-Вудской системе, где каждый знал, что золото стоит 35 долларов за унцию, и это дало силу доллару.

Биткойн или акции? С такой волатильностью криптовалюты, как сейчас, лучшими средствами сбережений и обмена будут не биткойны и даже не альты, а ценные бумаги стабильных международных компаний, взвешенные по риску, по доходности и по профилю тех клиентов, которые постоянно обращаются с просьбой оценить их криптоактивы.

Когда зашортать биткойн? Шортить криптоактивы лучше будет только когда по ним появится ликвидный рынок. Хотя, может быть, я немного old school, надо уточнить, что профессиональные управляющие могут найти криптобиржу, у которой одолжить биткойны, если планируется атака на рынок. Но рознице наши управляющие рекомендуют не думать о том, чтобы самим что-нибудь шортить, и тем более криптовалюты.

По мнению нашей компании, лучше вообще пока держаться подальше от крипторынка, если вы не квалифицированный инвестор и не занимаетесь ассет-менеджментом.

Криптоденьги - это модный товар, который дробится до единиц типа копейки, имеет нулевой вес и справедливую цену, пока около $10 тысяч. Может ли быть по $30 тысяч или снова по $30 (как было, когда я впервые рассказывал о биткойнах розничным инвесторам)? Может, только есть много "но". Во-первых, некоторые отказываются от оплаты в крипте, во-вторых, нет полного понимания формирования стоимости криптоактивов, в-третьих, тут ещё возможности подделки, грабежа.

При нынешних реалиях биржи, по $30 будет вряд ли, это правда. Пока. А когда-нибудь криптоденьги станут наподобие европейской "T2S" или канадского гибрида криптоплатформы и Snapchat, в которой переводы сгорают через день, но только когда они утратят анонимность и станут под контроль государства или международной организации.

Сегодня России есть чем гордиться, у нас уже есть мастерчейн, который ничем не уступает RSCoin в качестве платформы для разработки криптоактивов. Но пока криптовалюта без известного номинала и с постоянным ускорением скорости обращения денег - это попытка опрокинуть в игровую плоскость известный вопрос о дезинфляции и снижении скорости обращения денег в развитых странах. И розничным инвесторам не стоит самим доверять этой валюте свои сбережения.