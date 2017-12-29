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Российский фондовый рынок провожает год в красном


Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Российские фондовые индексы провожают год в красном.

Снижение обусловлено пониженными объемами торгов: инвесторы зафиксировали прибыль и уже пьют шампанское. По итогам декабря индекс ММВБ снизился до 2082 пунктов, индекс РТС вырос до 1157 пунктов. Сегодня наибольший рост демонстрируют акции «Аптечной сети «36,6». Акции компании растут третий день подряд на пониженных объемах: возможно, кто-то знает инсайд.

Российский фондовый рынок в 2018 году продолжит стагнировать, интерес будут вызывать единичные бумаги, в частности, длинные позиции в акциях «Сбербанка» и «Аэрофлота» по-прежнему актуальны. Возможно, за счет роста цен на нефть неплохие результаты будут показывать нефтяные компании. Трудности будут преследовать российских ритейлеров, так как восстановление потребительского спроса будет идти очень медленно: доходы населения в начале года продолжат снижаться.

На следующей неделе Московская биржа проведет торги 3,4 и 5 января. Торги, вероятно, пройдут на пониженных объемах. Для краткосрочных спекулянтов появится возможность заработать на пониженной ликвидности, погонять акции в разные стороны в свою пользу. Акулы рынка, вероятно, будут собираться с мыслями и обдумывать дальнейшую стратегию поведения на рынке.

Российский рубль корректируется после резкого взлета, однако цены на нефть внушают позитив: пожалуй, этот год стал одним из тех редких случаев, когда вместо падения рубля россияне получили под новый год рост. В канун нового года за один доллар США предлагают 57,7 руб., за евро 69,2 руб.

С большей активностью торги будут проходить на американском фондовом рынке. Индекс S&P500 продолжает бить рекорды, и в начале года этому росту вряд ли что-то помешает.

Также на праздниках возможны резкие скачки на рынке криптовалют, будьте осторожны.

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