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Мнения аналитиков

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Открытие рынка акций ожидается около отметки 2210 пунктов по индексу Мосбиржи


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $68,2 за баррель, прибавляя в ожидании данных отраслевой статистики, которая, как прогнозируется, укажет на продолжающееся уже семь недель подряд снижение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. 

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2210 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в условиях благоприятного внешнего фона увидеть продолжение попыток этого фондового индикатора продолжить свою среднесрочную восходящую тенденцию.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на уровне среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,36%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение в цене акций компаний из сектора «Здравоохранение» AstraZeneca (-1%), Shire (-5,4%). Французский CAC (+0,3%) прибавил на фоне роста акций производителя стали ArcelorMittal (+2,8%) и автомобилестроителя Renault (+1,5%). Немецкий фондовый индекс DAX (+0,36%) поднялся благодаря росту акций автомобильных концернов Daimler (+1.1%) и BMW (+1,3%), а также повышению котировок акций промышленного гиганта Siemens (+0,7%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,05% от установленного на прошлой неделе исторического максимума, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций компании UnitedHealth Group (-1,7%) и банка Goldman Sachs (-1,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,29%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,17%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов на 5% выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (+0,9%), в котором выросло в цене 96% акций.

Рынок акций РФ в понедельник был закрыт в связи с нерабочим днем. В минувшую пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,45% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Газпрома (+0,9%) и Лукойла (+2%). В целом за первую торговую неделю этого года индекс МосБиржи поднялся на 4,6%, а индекс РТС подскочил на 5,7%, показав максимальный недельный прирост за последний год.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий стоит отметить намеченное заседание Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологиям.

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