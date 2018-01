Бумаги Wal-Mart и Intel выходят на привлекательные уровни

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P в понедельник вырос на +0,17% до 2747,71 пункта (+2,8% с начала года) под влиянием январского ралли в высоких технологиях и нефтяном секторе, и индекс Dow 30 упал на 0,05% до 25283 пунктов (+2,3% c начала года) на фиксации прибыли в бумагах The Coca-Cola Company, JP Morgan и The Home Depot.

Из сырьевых материалов и благородных металлов, на момент написания, цена золота увеличивалась до $1319,53 за унцию под влиянием неопределённости вокруг влияния погоды и повышения ставок из-за холодной зимы в Америке. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $68,14 за баррель вследствие замедления бурения в Америке.

Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,49% при уверенности в бюджете США. Пара евро/доллар росла до 1,1961 вследствие того, что ужесточение ДКП в США не предопределено.

По наиболее хорошо капитализированным биржевым фондам, с начала года рост бумаг дискреционной части потребительского сектора достиг +3,3% на спросе при похолодании в США, рост акций домостроителей разогнался до +3,9% на фоне уверенного улучшения показателей экономики отрасли. Бумаги биотехнологий выросли на только +1,5% из-за опасений за программы НИОКР после снижения налогов, но здравоохранения +2,7% в предвкушении репатриации капитала международными компаниями. Акции высоких технологий прибавили +4,1% из-за роста полупроводников. Биржевой фонд на S&P увеличился в цене на +2,7%, что в квартальном исчислении, за счёт сложного процента, способно увеличиться до порядка +38%.

Бумаги сети розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (Nyse: WMT) выросли до $101,61 (+1,48%) при объёме торгов около $880 млн в день в ожидании подведения итогов предпраздничного сезона. Wal-Mart Stores Inc. имеет крупную капитализацию $301,01 млрд., стоимость предприятия к выручке 0,68 и EV/EBITDA 10,22. Выручка компании за год достигает $495,01 млрд., рентабельность акционерного капитала 15,24%. Операционный денежный поток $28,81 млрд., при долге к акционерному капиталу только 63,72.

Акции платёжной системы Western Union (Nyse: WU) выросли на +4,32% за день до $21,49, и бумаги производителя твердотельных жёстких дисков Seagate Technology (Nasdaq: STX) увеличились с $42 до $46, и далее, на торгах овернайт – до $47,2 (+13,33%), после сообщения о возможных покупках этими компаниями спекулятивных долей в криптовалюте Ripple.

Бумаги Intel (Nasdaq: INTC) на первой неделе января сначала уменьшились в цене после того, как в процессорах компании нашли уязвимость для кибератак, но потом уже стали опять дорожать понемногу, потому что аналогичная уязвимость, как выяснилось позже, может быть и в процессорах других марок, так что не спешите с парным трейдингом. Intel Corporation - это компания с капитализацией свыше $209 млрд, с ожидаемой дивидендной доходностью около +2,4%. Операционная рентабельность достигает +26,70%, валовая рентабельность - +61,90%. Каждый доллар акционерного капитала приносит 20,30 цента чистой прибыли. Это по-настоящему мировая компания со 106 тысячами сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +33%.

Из макростатистики сегодня ожидаются данные по инфляции в КНР и отчёт API по запасам нефти в США. В течение недели ожидается отчётность JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co, финансовых компаний BlackRock Inc. и PNC Financial Services Group Inc, авиакомпании Delta Air Lines Inc, домостроителя Lennar Corporation, а также производителя электроники Acuity Brands и ювелира Signet Jewelers.