Нефть: рынок с тревогой смотрит на пожар танкера вблизи Шанхая

Начало года по ценам нефти как бы продолжило традиции года прошедшего. На сегодня цены нефти находятся вблизи максимальных отметок с мая 2015 года. В начале января нефть марки Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку в 68 долларов за баррель, а нефть WTI - пробила уровень в 62 доллара за баррель. За последние полгода цены нефти выросли более чем в полтора раза и даже только потенциал накопленной коррекции уже должен заставить игроков проявлять осторожность.

По ценам газа продолжаются сильные колебания цены, которые следуют за колебаниями спроса, вызванного капризами погоды. Но внимание рынков энергоносителей сейчас занято событиями в Восточно-Китайском море. Там продолжается разлив газового конденсата после столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом. Катастрофа произошла по непонятным пока причинам в минувшую субботу в 260 километрах от Шанхая. Танкер Sanchi, перевозивший нефть из Ирана в Южную Корею, загорелся. Работа спасателей осложняется невозможностью подобраться близко к месту катастрофы из-за токсичных облаков из продуктов горения. Власти Китая заявляют, что танкер Sanchi может в любой момент взорваться и затонуть. Танкер Sanchi перевозил на борту 136 тонн газового конденсата, который является сверхлегкой разновидностью нефти-сырца.

Конденсат по своим свойствам сильно отличается от черной нефти. В месторождениях нефти под высоким давлением он существует в газообразном состоянии. После добычи превращается в жидкость. Конденсат высокотоксичен, у него низкая плотность и более высокая воспламеняемость по сравнению с другими типами нефти. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Именно поэтому у экипажа танкера не было шансов на спасение.

Но еще печальнее то, что его сложнее выявить, а также локализовать и устранить последствия разлива. Именно поэтому авария грозит превратиться в масштабную экологическую катастрофу. Тем более что если обычная нефть сырец распадается под действием естественных микробиологических процессов, то конденсат, наоборот, убивает микробов, которые способствуют распаду. Теперь сверхзадачей спасателей являются попытки потушить пожар и предотвратить затопление судна. В случае его затопления, по оценкам ученых, рыбный промысел в радиусе сотен километров придется прекратить на очень долгое время. Таким вот тревожным событием отметилось начало текущего года.