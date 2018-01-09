Ожидается постепенное ускорение инфляции в РФ в новом году

Мы полагаем, что в новом году темпы роста потребительских цен будут постепенно увеличиваться год к году, что обусловлено более низким по сравнению с 2016 г. урожаем основных сельхозкультур (за исключением зерновых), более активным кредитованием населения и бизнеса в результате дальнейшего снижения ставок, а также ожидаемым нами умеренным ослаблением рубля к корзине валют.
Однако, по нашему мнению, ускорение инфляции будет плавным, а ее темпы останутся значительно ниже четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ еще по крайней мере несколько месяцев, что побудит регулятора продолжить динамичное смягчение денежно-кредитной политики до конца 1 п/г 2018 г. Согласно нашему прогнозу, в конце первого полугодия наступившего г ода инфляция увеличится до 2,9-3,1% год к году, а по итогам 2018 года составит 4,2%.
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