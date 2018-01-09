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Суверенные российские еврооблигации начали год значительным ростом цен


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В первую торговую неделю года отмечался достаточно высокий спрос на активы развивающихся рынков.

Не стали исключением и суверенные евробонды РФ, которые смогли заметно вырасти в цене, при том что доходность базового актива за это время поднялась на 7 б.п. Главным фактором поддержки стали цены на нефть, начавшие год с новых максимумов – около 68 долл./барр. На дальнем участке кривой цены суверенных бумаг выросли на 1,7–2,2 п.п., а доходность самого длинного выпуска Russia’47 (YTM 4,8%) снизилась до 4,8%. Среднесрочные евробонды подорожали на 0,5–0,8 п.п. Суверенная кривая РФ опустилась в среднем на 10 б.п., а спреды к гособлигациям США сузились практически на 20 б.п., тем самым обновив свои минимальные значения.

На наш взгляд, столь существенное уменьшение спредов при росте цен на нефть на 1,5 долл./барр. неоправданно, и в ближайшее время мы можем увидеть некоторую коррекцию. Пятилетний CDS-спред России за неделю сократился незначительно – лишь на 1 б.п. до 117 б.п.

Такая же динамика наблюдалась и в корпоративном сегменте

Большинство корпоративных евробондов на прошедшей неделе также смогли подорожать, при этом основные движения наблюдались в бумагах Газпрома и госбанков. Так, длинные выпуски Газпрома прибавили по 0,6–1,1 п.п. от номинала, а среднесрочные подорожали на 0,2–0,3 п.п. Евробонды других эмитентов в секторе в цене почти не изменились. Что касается бумаг госбанков, то стоит отметить «вечный» суборд ВТБ VTB’perp (YTC 6,5%), который после сильных продаж в декабре уже к концу года начал восстанавливаться в цене, а за прошедшую неделю подорожал еще на 1,5 п.п. Также заметно поднялись в цене, на 0,3–0,5 п.п., евробонды Сбербанка, а суборд GPBRU’23 (YTC 4,1%) прибавил 0,4 п.п. Среди бумаг частных банков ростом на 1,8–2,5 п.п. отличились субординированные выпуски МКБ. В металлургическом секторе положительную динамику показали бумаги НЛМК (плюс 0,2–0,3 п.п. от номинала) и Норильского никеля (плюс 0,1–0,2 п.п.), 0,4 п.п. от номинала прибавил IMHRUS’22 (YTM 5,7%). В минусе (на 0,3 п.п. от номинала) оказался лишь выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 8,5%). Хороший результат продемонстрировали бумаги VEON, которые в среднем прибавили по 0,3–0,6 п.п. от номинала. Евробонды ГТЛК поднялись в цене на 0,1–0,3 п.п. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 незначительно возросла, в то же время нефтяные котировки продолжают понемногу повышаться. Азиатские рынки сегодня в плюсе, а фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.

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