Новое бюджетное правило может привести к увеличению плана заимствований в наступившем году

Благодаря ожидающемуся снижению дефицита бюджета до 1,3% ВВП в нынешнем году ведомство планирует сократить чистые заимствования на внутреннем рынке с 1,1 трлн руб. в 2017 г. до 817 млрд руб. в 2018 г. (валовый объем размещения ОФЗ должен составить 1,35 трлн руб.). Однако с 2018 г. вводится новое бюджетное правило, опирающееся не на прогнозный курс рубля, как было в прошлом году, а на текущий, и новое правило окажет влияние не только на параметры валютных интервенций, но и на объем заимствований. Размер заимствований увеличивается, если нефтегазовые доходы, формирующиеся при базовой цене на нефть (40 долл./барр.) и прогнозном курсе рубля (64,7 руб./долл.), оказываются выше, чем доходы, полученные при базовой цене на нефть и фактическом курсе рубля. При прогнозируемом нами на текущий год среднегодовом курсе рубля 58 руб./долл. объем предложения ОФЗ может быть потенциально увеличен на 500 млрд руб., согласно нашим расчетам.

Однако, как показывает практика, Минфин размещает столько ОФЗ, сколько позволяет рыночная конъюнктура, отклоняясь в ту или иную сторону от прогнозного уровня заимствований, поэтому мы не ждем навеса избыточного предложения госбумаг от финведомства.