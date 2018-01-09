Сегодня цена Brent может упасть ниже $68 за баррель

Мартовские фьючерсы Брент вчера большую часть дня котировались в диапазоне $67,5-68/барр. По итогам торгов был зафиксирован рост на $0,16/барр. до $67,78/барр. Сегодня утром цена пробила сопротивление на отметке $68 и держится выше этого уровня благодаря данным от CFTC, указывающим на сохранение восходящего тренда на рынке. Так, за неделю с 26 декабря по 2 января (когда котировки поднялись с уровня $65/барр. и закрепились в диапазоне $66-67/барр.) соотношение длинных и коротких позиций хедж-фондов выросло с 9,5 до 9,8 - такого не было даже в декабре. Интересно, что чистая позиция хедж-фондов по фьючерсам и опционам WTI и Брент в общей сложности практически не изменилась - длинные позиции сократились примерно на столько же, как и короткие, общий объем которых сейчас достиг 115 млн. барр. и близок к минимуму 102 млн. барр., зафиксированному в прошлом году.

Значительное преобладание длинных позиций подразумевает, что многие хедж-фонды при удобной возможности не преминут зафиксировать прибыль. Как показывает опыт, в отсутствие благоприятных событий для рынка в такой ситуации обычно происходит резкое закрытие коротких позиций (сопровождающееся падением котировок). Впрочем, акции протеста в Иране и задержание нескольких представителей саудовской правящей династии продолжают поддерживать рынок - с начала декабря нефть Брент подорожала почти на $7/барр. Мы полагаем, что переход к нисходящему тренду в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, будет вызван появлением признаков фундаментальной слабости рынка, что уже начинает проявляться в виде сужения спредов между контрактами с ближайшими сроками исполнения. Об этом же говорит и тот факт, что маржа сингапурских НПЗ сейчас находится на трехлетнем минимуме для этого времени года - признак возможного снижения загрузки НПЗ и, соответственно, ослабления спроса на нефть в среднесрочной перспективе.

Сегодня Управление энергетической информации США (EIA) выпустит краткосрочный прогноз рынка энергоносителей (20:00 мск). Вероятно, прогноз роста добычи нефти в США на этот год будет повышен с нынешних 0,78 млн. барр./сут благодаря более благоприятной ценовой конъюнктуре (и несмотря на сокращение числа действующих буровых установок на нефть на пять единиц). Сегодня ночью свою еженедельную статистику складских запасов углеводородов представит Американский институт нефти (API). Прогноз Bloomberg предполагает, что выходящие в среду (18:30 мск) аналогичные данные EIA покажут сокращение запасов нефти в хранилищах на 3,75 млн. барр. и рост запасов бензина и дистиллятов (соответственно на 3,25 млн. барр. и 2,25 млн. барр.). Сегодня, как мы полагаем, цена Брент окажется под давлением и после выхода отчета EIA и статистики API может снова упасть ниже $68/барр.



