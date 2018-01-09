FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Актуальная цель по итогам 2018 года - 53-58 рублей за доллар


Рынки / Валюта
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
За прошедшие новогодние праздники рубль умеренно укрепился к основным валютам.

Наиболее ликвидная на Мосбирже валютная пара USD/RUB снизилась на 1% - до отметки 57 рублей за доллар. Сезонное давление, связанное с крупными выплатами по внешним долгам, предновогодним всплеском потребления, а также идущим процессом ужесточения монетарной политики ФРС США и риском введения новых антироссийских санкций было нивелировано дорогой нефтью и спросом на рублевые инструменты с фиксированной доходностью. 

Цены на нефть по большей части поддерживают такие спекулятивные факторы, как взрыв нефтепровода в Ливии и политическая нестабильность в Иране. Это компенсирует негатив, связанный с предстоящей распродажей США своих стратегических запасов «чёрного золота». Спрос на рублевые инструменты с фиксированной доходностью по-прежнему связан с трендовым снижением ключевой ставки ЦБ РФ на фоне рекордного замедления инфляции и инфляционных ожиданий. Подобные действия регулятора формируют устойчивый спрос на облигации, в том числе ОФЗ, поскольку позволяют инвесторам локально получить доход заметно выше индикатора доходности к погашению за счёт роста «чистых» цен.  Индекс «чистых» цен ОФЗ (RGBI) за новогодние праздники вышел на новые исторические максимумы, превысив рекордное значение начала 2013 года.  

На текущий момент мы ожидаем, что в течение 2018 года негативные для рубля курсообразующие факторы останутся компенсированы позитивными. Актуальная цель по итогам 2018 года составляет 53-58 руб. за доллар.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ