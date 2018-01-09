Актуальная цель по итогам 2018 года - 53-58 рублей за доллар

Наиболее ликвидная на Мосбирже валютная пара USD/RUB снизилась на 1% - до отметки 57 рублей за доллар. Сезонное давление, связанное с крупными выплатами по внешним долгам, предновогодним всплеском потребления, а также идущим процессом ужесточения монетарной политики ФРС США и риском введения новых антироссийских санкций было нивелировано дорогой нефтью и спросом на рублевые инструменты с фиксированной доходностью.

Цены на нефть по большей части поддерживают такие спекулятивные факторы, как взрыв нефтепровода в Ливии и политическая нестабильность в Иране. Это компенсирует негатив, связанный с предстоящей распродажей США своих стратегических запасов «чёрного золота». Спрос на рублевые инструменты с фиксированной доходностью по-прежнему связан с трендовым снижением ключевой ставки ЦБ РФ на фоне рекордного замедления инфляции и инфляционных ожиданий. Подобные действия регулятора формируют устойчивый спрос на облигации, в том числе ОФЗ, поскольку позволяют инвесторам локально получить доход заметно выше индикатора доходности к погашению за счёт роста «чистых» цен. Индекс «чистых» цен ОФЗ (RGBI) за новогодние праздники вышел на новые исторические максимумы, превысив рекордное значение начала 2013 года.

На текущий момент мы ожидаем, что в течение 2018 года негативные для рубля курсообразующие факторы останутся компенсированы позитивными. Актуальная цель по итогам 2018 года составляет 53-58 руб. за доллар.