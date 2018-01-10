Рост экономики РФ в 2018 году составит 2,2%

Наши основные прогнозы на следующий год выглядят следующим образом.

Более быстрое возращение инфляции к целевым 4%. Мы полагаем, что темпы роста потребительских цен вернутся к целевым значениям уже к началу 2п18, а к концу года достигнут 5%. По нашим оценкам, инфляционное давление, обусловленное динамикой спроса, уже начало усиливаться.

Инфляционные ожидания, один из ключевых факторов, учитываемых Банком России при принятии решений по денежно-кредитной политике, будут продолжать меняться вслед за инфляцией и, соответственно, в ближайшее время вновь начнут расти.

Мы подтверждаем наш прогноз, согласно которому ключевая ставка ЦБ будет снижена до 7.0% в первом полугодии и останется на этом уровне до конца года. С учетом прогнозируемой нами траектории инфляции мы считаем, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжено, однако потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки на данном этапе ограничен.

Наш прогноз роста ВВП составляет 2.2%.



