В течение дня прирост двух основных индексов превышал 1%, однако торговую сессию они завершили более скромно: оба прибавили около 0,8%. Нефтяные цены вчера сохраняли положительную динамику за счет ожидающегося сокращения запасов нефти в США (данные будут опубликованы сегодня). По оценкам, консолидированным агентством Bloomberg, запасы нефти упали за прошедшую неделю на 3,75 млн барр., а запасы бензина выросли на 3,6 млн барр. API оценивает сокращение запасов нефти в 11,2 млн барр, что для этого времени года является самым большим сокращением за 19 лет, запасы же бензина, по оценкам института, увеличились на 4,3 млн барр. Сегодня нефтяные цены продолжают идти вверх, фьючерс на Brent стоит уже больше 69 долл./барр.

Европейские фондовые рынки вчера вновь закрылись в плюсе, индекс Euro Stoxx 50 прибавил около 0,2%. Экономика еврозоны продолжает укрепляться, в ноябре безработица, согласно опубликованной вчера статистике, снизилась до 8,7% – минимального уровня с 2009 г., а рост промышленного производства в самой крупной экономике Европы – Германии – превзошел оптимистические прогнозы рынка и достиг 3,4%. Американские индексы в результате небольшого роста достигли новых исторических максимумов.

Рынки Азии этим утром демонстрируют смешанную динамику, фьючерс на S&P 500 торгуется у вчерашних отметок. Российский рынок сегодня продолжит рост благодаря дорожающей нефти и общей позитивной обстановке на мировых рынках. Мы ждем, что торговая сессия откроется на 0,3% в плюсе по индексу РТС.