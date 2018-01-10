ЦБ активно абсорбирует ликвидность

Распределение ликвидности по банковской системе, аккумулированной банками в конце года, происходит медленно, что вынуждает Центробанк активно абсорбировать ее избытки на депозитах. На 7-дневном депозитном аукционе банки разместили 1.77 трлн руб., на 1-дневном – 1.56 трлн руб. Уровень краткосрочных процентных ставок остался вблизи ключевой ставки ЦБ РФ. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 7.72% годовых, 7-дневные – под 7.78% годовых, междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.46% годовых.

Конъюнктура рынка должна остаться благоприятной до конца текущей недели. Однако уже на следующей неделе стартует налоговый период января, который окажет давление на ликвидность и ставки.