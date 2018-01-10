Реперная точка криптовалют: зарегистрирует ли SEC ETF-фонды на биткоин?

Заявки на регистрацию ETF-фондов активизировались в прошлом году – семь заявок было подано летом, ещё шесть заявок CME подала в ноябре-декабре. Все они сейчас находятся в статусе ожидания решения. Для дальнейшей динамики биткоина позиция SEC – один из важных факторов.

До того, как американские биржи (CBOE и CME) анонсировали запуск фьючерсов на биткоин, SEC отказывала в регистрации подобных ETF-фондов. В отдельных случаях Комиссия по ценным бумагам и биржам убеждала отозвать заявки на регистрацию ETF, ориентируемых на инструмент, недоступный для широкого круга инвесторов.

Сейчас вероятность их регистрации выросла. На наш взгляд, учитывая консервативность SEC, и сейчас она вряд ли решится на подобный шаг. Более вероятный сценарий – одобрение со стороны канадского или австралийского регулятора. В этом случае доступ к инвестированию в биткоин получит широкий класс розничных инвесторов. Это означает значительный приток инвестиций и дополнительный стимул роста для курса биткоина. $20 000 за биткоин выглядят вполне достижимыми.