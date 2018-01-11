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Суверенные евробонды РФ продолжили падение на фоне роста доходности базового актива


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российские суверенные еврооблигации второй день подряд демонстрировали значительное снижение котировок.

Негативный фон по-прежнему обеспечивала растущая доходность базового актива, тогда как повышение цен на нефть, произошедшее накануне вечером, не оказало должной поддержки российским бумагам. Как и днем ранее, доходности вдоль суверенной кривой выросли в среднем на 4 б.п. и достигли 4,9% годовых на самом дальнем конце. Котировки длинных бумаг упали на 0,6–0,7 п.п., а среднесрочные выпуски потеряли 0,2–0,4 п.п. от номинала. Аналогичную динамику показали и еврооблигации других развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред России вчера остался без изменений на уровне 114 б.п.

Под давлением вновь оказался «вечный» суборд ВТБ

В корпоративном сегменте падение цен также продолжилось, причем в банковском секторе оно было более заметным. В нефтегазовом секторе вновь хуже остальных выглядели длинные бумаги Газпрома, потерявшие 0,2–0,6 п.п. от номинала, в среднем же котировки еврооблигаций нефтегазовых компаний опустились на 0,1 п.п. Евробонды госбанков вчера подешевели сильнее, чем накануне. Так, бумаги ВЭБа просели в цене на 0,1–0,2 п.п., а суборды SBERRU’22 (YTM 4,2%) и VTB’22 (YTM 4,8%) потеряли по 0,2 п.п. от номинала. «Вечный» суборд VTB’perp (YTC 6,5%) вновь оказался под давлением и упал в цене на 0,4 п.п. Бумаги Альфа-Банка подешевели на 0,1–0,2 п.п., а цены еврооблигаций других частных банков менялись слабо.

В металлургическом секторе второй день подряд наблюдалось падение котировок евробондов в пределах 0,1 п.п. Бумаги VEON потеряли 0,1–0,2 п.п. от номинала. Выпуски Global Ports оказались в плюсе на 0,1–0,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон благоприятный: доходность UST10 вчера вечером упала, и сейчас ее снижение продолжается; цены на нефть остаются выше уровня 69 долл./барр. Азиатские рынки – в минусе, а фьючерсы на американские индексы понемногу растут.

Фосагро планирует разместить еврооблигации со сроком до погашения пять-семь лет

Вчера Фосагро (BBB-/Ba1/BB+) сообщило о намерении разместить новый выпуск долларовых евробондов, срок обращения которого маркетируется в диапазоне пять–семь лет. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование PHORRU’18 (YTM 2,6%) объемом 500 млн долл., который погашается в феврале этого года. Роуд-шоу начнется 12 января и продлится до 16 января, после чего состоится размещение. Последний раз Фосагро выходило на рынок долларового долга в апреле прошлого года. Тогда компания успешно разместила выпуск PHORRU’21 (YTM 3,7%) на 500 млн долл. со сроком обращения 4,5 года и доходностью 3,95% годовых. Сейчас этот евробонд торгуется с доходностью 3,7% годовых и спредом около 75 б.п. над суверенной кривой РФ.

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