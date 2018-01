Фондовый рынок США растет под влиянием снижения налогов в ритейле и реальном секторе

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P упал на 0,11% - до 2748,23 пункта после предупреждения Goldman Sachs о риске коррекции фондового рынка вследствие изменения ожиданий касательно темпов ужесточения ДКП, и индекс Dow 30 снизился на 0,07% до 25369,13 пункта после смены Китаем формулы справочного курса юаня.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1317,31 за унцию, пара евро/доллар росла до 1,1953, и доходность 10-летних трежерис подскочила до 2,53% после предупреждения Китая о возможной приостановке покупок американских госбондов. Цена эталонного сорта нефти Брент стабилизировалась у $69,12 за баррель после данных по запасам в США.

Вслед за последним китайским предупреждением, в центре внимания инвесторов останутся компании, не сильно закредитованные, такие как Intel. Ценные бумаги производителя микропроцессоров и 3D памяти Intel Corporation (Nasdaq: INTC) рано или поздно оправятся от падения на новостях об уязвимости чипов. По крайней мере, они ещё на расстоянии одного-двух дней роста от группы с капитализацией выше $200 млрд. В пользу роста Intel свидетельствуют ожидаемая в следующем году дивидендная доходность свыше +2,5%, операционная рентабельность +27%, и валовая - +62%. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли в цене почти на четверть, поэтому нынешнее снятие сливок многоопытными трейдерами вполне естественно.

Диверсифицировать вложения в стабильные бизнес-модели типа Intel можно с помощью бумаг конгломератов, может быть, чуть меньшей надёжности, но завидного потенциала роста. Скажем, производитель машин и оборудования General Electric Company (Nyse: GE) имеет крупную капитализацию (около $164 млрд), стоимость предприятия к выручке порядка 2-3, и EV/EBITDA в районе 16, при цене к прогнозной прибыли около 18. Выручка компании за год достигает $121 млрд, операционный денежный поток превышает $5 млрд, при долге к акционерному капиталу около 1,4 к 1. Разворот, на который пошла компания GE в последнее время, должен принести много пользы и ей, и наиболее лояльным инвесторам.

На фоне качелей в бумагах Intel и General Electric, мы остаёмся уверенными сторонниками рассмотрения ещё более консервативных моделей бизнеса, в частности, в сфере розничной торговли. Там отличную доходность в последнее время показывала, например, сеть универмагов Kohl's Corporation (Nyse: KSS). Это компания с капитализацией почти $10 млрд, отличается прибыльностью акционерного капитала 13%, а также сравнительно взвешенным уровнем общего долга к капиталу 0,9 к 1. Kohl's Corporation имеет высокий и устойчивый уровень EBITDA свыше $2 млрд. В пользу возможного приобретения бумаг компании для инвесторов некоторых риск-профилей чётко говорят многолетняя история бизнеса с 1927 года и ассортимент продукции. В универмаги Kohl’s покупатель идёт за одеждой и обувью марок Croft & Barrow, Sonoma и American Beauty. Там торгуют также кухонной утварью, постельными принадлежностями, детскими игрушками. На этой неделе компания заявила о планах расширить торговую сеть через масштабный проект по аренде помещений у других ритейлеров. С помощью этого Kohl's рассчитывает побороться с Walmart и Target.

В течение недели раскроется отчётность JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co, финансовых компаний BlackRock Inc. и PNC Financial Services Group Inc, авиакомпании Delta Air Lines Inc. Сегодня в США выходят данные по производственным ценам и заявкам на пособие по безработице, выступит представитель ФРС Дадли.