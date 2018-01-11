Объем налоговых платежей в январе составит 1,42 трлн рублей

Отсутствие дополнительных мер ЦБ по абсорбированию ликвидности привели к увеличению объемов рынка МБК и снижению уровня краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 7.53% годовых (-19 бп), 7-дневные – под 7.76% годовых (-2 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.20% годовых (-26 бп).

Конъюнктура рынка должна остаться благоприятной до конца текущей недели. Однако уже на следующей неделе стартует налоговый период января, который окажет давление на ликвидность и ставки. Совокупный объем основных налоговых платежей мы оцениваем в 1.42 трлн руб.