Россия пересидела дешевую нефть

Также традиционно принято ругать бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который является автором жесткой связки для нефтяных компаний НДПИ + экспортная пошлина и стабилизационного фонда. За данные экономические решения и вложения финансовых резервов в облигации западных стран, прежде всего США, российская оппозиция традиционно ругала и Владимира Путина.

Однако жизнь показала, что Владимир Путин и Алексей Кудрин оказались правы. Факт остается фактом, именно с помощью средств бывшего стабилизационного фонда Россия с высокой вероятностью пересидела низкие цены на нефть. А значит, худшее для российской экономики позади. Эту новость пока не все осознали. И она однозначно еще не заложена в акции российских нефтегазовых холдингов и российского рынка акций в целом. Мы полагаем, что в текущем году цены на черное золото будут в коридоре $70-80. Конечно, это не $100 как в лучшие годы, но в целом приемлемо.

Причин для хорошей сырьевой конъюнктуры много. Опасения дефицита сырья из-за сокращения инвестиций в период низких цен на нефть. Нестабильная ситуация в Иране, Ираке и Ливии. Не стоит забывать, что саудиты заинтересованы в высоких ценах на нефть перед проведением своего IPO. Ну и, конечно, именно уровень $70-80 является комфортным для инвестиционной активности в глобальном нефтяном секторе. Почти все новые месторождения требуют очень значительных инвестиций. Российская Арктика вообще рентабельна только при ценах на нефть выше $100 за баррель.

Три года назад, во время валютного кризиса, и правительственным чиновникам, и финансистам частных компаний было откровенно страшно. Все прекрасно понимали, что нефть перепродана, но никто не знал, где она остановится, а также где остановятся рубль и индекс Мосбиржи. Чиновники даже стали рассказывать сказки о пользе девальвации, убившей доверие к национальной валюте, для российской экономики. Конечно, американские санкции имеют все шансы тряхнуть российские финансовые рынки. Особенно если они вопреки официальным заявлениям останутся без поддержки Банка России. Возможно, санкции будут введены уже в январе, а не феврале. Однако это будет краткосрочная история. С фундаментальной точки зрения плохие времена для России, однозначно, остались позади. Россия пересидела дешевую нефть.

Наши основные рекомендации в нефтегазовом секторе: «Газпром», привилегированные акции «Башнефти» и «Сургутнефтегаза». Последние в надежде на распределение дивидендов когда-нибудь.