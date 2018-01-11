Рубль может отправиться к новым вершинам

На сегодняшних торгах торговый диапазон в паре доллар/рубль сузился еще сильнее. После бурного начала года спекулянты могут умерить пыл, особенно по мере приближения вердикта США по новому пакету санкций. Тем не менее, дорогая нефть продолжит оказывать нашей валюте поддержку.

На стороне рубля продолжает играть общая привлекательность рисковых активов и активов развивающегося сегмента, а слабый спрос на доллар подкрепляет эту тенденцию. Нефть тоже не остается в стороне, в очередной раз обновив максимумы мая 2015 года на сегодняшних торгах. Благодаря нефтяному оптимизму, российская валюта позволила себе проигнорировать вчерашний блеклый аукцион Минфина, который не смог в полном объеме разместить ОФЗ – из предложенных бумаг на 40 млрд рублей было продано лишь на 38 млрд.

Текущее поведение спекулянтов предполагает фазу консолидации курса рубля. Но не исключен также сценарий, при котором наша валюта может отметиться на новых максимумах. Это станет возможным, если котировки нефти продолжат восхождение в краткосрочной перспективе. На рынке черного золота происходит переход в более высокий диапазон, и рубль не может игнорировать эту динамику, несмотря на недавнее ослабление корреляции двух активов.

Фактором риска для «россиянина» остается решение Штатов по новым санкциям в отношении РФ, которое должно быть принято ближе к концу января. Так что не исключено, что после текущего периода укрепления игроки примутся фиксировать прибыль, сокращая риски из-за опасения введения ограничений на инвестиции в российский госдолг.