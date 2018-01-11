Сегодня ММВБ прибавляет 0,5%, в то время как с начала года индекс вырос на 6,3%, отыграв потери за весь 2017 год. Таким образом, к концу первой рабочей недели 2018 года ММВБ вернулся к уровням конца 2016 года. Стоит отметить, что в декабре 2016 нефть Brent спот стоила $55,4 за баррель вместо почти $70 сейчас, а курс доллара составлял 61,5 руб./$ вместо 57 руб./$ сейчас. То есть нефть в рублевом выражении подорожала с 3400 до почти 4000 руб. за баррель (+17%), в то время как значение индекса ММВБ осталось неизменным.

Данная ситуация объясняется тем, что корреляция между нефтью и курсом рубля в последнее время заметно разошлась: если нефть с начала года выросла на 4%, то рубль укрепился всего на 1%. Поддержку нефти оказывают данные Минэнерго США, которые уже 8 неделю подряд отражают снижение запасов. Объем сырой нефти в хранилищах опустился до уровней августа 2015 года, при том что лето – самый автомобильный сезон, когда запасы наиболее низкие. Причиной стала активность нефтепереработчиков, которые еще с конца года заметно увеличили объемы выпуска нефтепродуктов. Этому способствовали привлекательная маржа переработки, которую поддержали суровые погодные условия в США, а также желание снизить налогооблагаемую базу по 2017 г.

Более того, уровень добычи в США за последнюю неделю тоже заметно упал (-290 тыс барр./сутки, или -3%). Причиной стала, конечно, аномально холодная погода и снегопады, которые прошли в США в начале января.

На фоне такой статистики «нефтяные быки» проигнорировали заявления Минэнерго США о том, что они ожидают рост добычи в стране к концу 2019 г. до 11 млн барр./сутки, а уровень в 10 млн барр. будет достигнут уже в феврале.

На российском фондовом рынке почти все сектора торгуются в красной зоне. В лидерах снижения финансовый сектор, за счет падения акций МосБиржи на 2,9%, а также ВТБ на 1,9%. При этом в лидерах роста бумаги ЛСР (+3,6%) после объявления о выкупе акций на сумму до 1 млрд руб.

На российском рынке в лидерах роста сегодня акции Башнефти (обычка +3,4%, префы +2,5%). Вероятно, инвесторы предполагают, что средства, полученные от АФК Система, могут быть частично распределены между акционерами.

Также дорожают бумаги Евраза (+2,3%) на фоне новостей о том, что акции компании будут переведены в индекс FTSE-100 из FTSE-250, что теоретически может улучшить их ликвидность.