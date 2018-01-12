Активность инвесторов снизится в преддверии длинных выходных в США

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,25 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США, которая может остаться на пониженном уровне вследствие плохих погодных условий в Америке.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2245 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что после затянувшегося новогоднего ралли продолжительностью семь торговых сессий подряд и в преддверии «длинных» выходных в США активность инвесторов может снизиться. Кроме того, анонсированный администрацией США «кремлевский» доклад, который будет обнародован во второй половине января, способен охладить оптимизм российских «фондовых быков».

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,19%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций из сектора «Материалы» Anglo American (+3,6%), Rio Tinto (+1,9%), BHP Billiton (+1,8%). Французский CAC (-0,29%) опустился на фоне снижения акций Sodexo (-5%) и Vinci (-2,6%). Немецкий DAX (-0,59%) просел из-за падения котировок акций SAP (-3,3%), Infineon Technologies (-2,7%) и Deutsche Telekom (-2.7%).

Фондовый рынок США в четверг возобновил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,81%, обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Boeing (+2,5%) и Chevron (+3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ тоже прибавил 0,81%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,7%) также установил новый рекорд при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Энергетика» (+2%), в котором выросло в цене 100% акций.

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,64% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, показав максимальный по непрерывной продолжительности подъем, начиная с августа прошлого года, когда он рос в течение 9-ти торговых сессий подряд. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Газпрома (+0,8%), Лукойла (+1,3%), Роснефти (+2,3%) и МТС (+3%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Интер РАО (-1,5%) и РУСАЛа (-1,4%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающиеся пресс-конференции ЛУКОЙЛа, Транснефти и Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.