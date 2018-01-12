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Блокчейн толкает рынок вверх


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
До 6 февраля Минфин РФ купит валюты на рынке в объеме 257,1 млрд руб, что эквивалентно $4,5 – 4,6 млрд. по курсу 56-57 за доллар или по $260-270 млн в день.

Такая доля занимает около 7–7,3% от вчерашнего общего объема торгов по инструментам с расчетами «сегодня» и «завтра», это малый объем для ослабления курса рубля. Хотя объем нетто-покупок долларов на открытом рынке неизвестен, поскольку большинство операций могут выполнять роботы, которые нацелены на получение спекулятивной прибыли.

Вместе с тем, ослабление рубля может произойти из-за заявления министра финансов США о новых санкциях против России. Рыночное сообщество ожидает введения санкционных мер против российских бизнесменов, приближенных к высшей власти РФ. Такой ход событий неудивителен для инвесторов, поскольку связан с выборами президента РФ в марте текущего года и желанием США надавить на российский бизнес с целью дестабилизации политической ситуации перед выборами. Поэтому инвесторы могут предпочесть застраховаться от любых негативных ситуаций на рынке, отдав предпочтение долларам.

Из корпоративных событий отметим взлет обычных акций Сбербанка на 2,3% до новой исторической вершины в 240 рублей за акцию на сообщении об открытии блокчейн-лаборатории в банке на базе Ethereum. Инвесторы позитивно оценивают намерение руководства банка усовершенствовать бизнес-процессы с помощью данной технологи, которая поможет сократить затраты на ведение бизнеса и увеличить прибыль. С другой стороны, может быть именно с помощью блокчейн российский бизнес сможет нивелировать влияние американских и европейских санкций.

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