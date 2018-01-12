Переводы ACH увеличат стоимость Visa, износ оборудования повысит котировки Caterpillar

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P увеличился на +0,7% до 2767,56 пункта благодаря росту таких компаний, как автомобилестроитель General Motors, универмаги Target, ритейлер одежды L Brands, телеком Comcast, почтовик UPS, аптеки CVS, авиакомпания Delta Air Lines, производитель дженериков Mylan. Индекс Dow 30 вырос на +0,81% до 25574,73 пункта (+2% в неделю), так как в центре внимания были производитель машин и оборудования Caterpillar и платёжная система Visa.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1328,24 за унцию вследствие настороженности относительно того, что инфляция в США никак не поднимет голову, а безработные там встречаются всё чаще. Цена эталонного сорта нефти Брент падала до $69 за баррель перед данными по буровым в США. Доходность 10-летних трежерис немножко снизилась до 2,54%, так как госбонды Америки сегодня, с учётом дезинфляции, всё же вознаграждают за решение отложить потребление до завтра, что выглядит здорово на фоне высокой стоимости по-настоящему рисковых активов, если сравнивать не со стабильными компаниями из индекса S&P, а с бумагами компаний типа Kodak, которые имеют неясные финансовые перспективы и балуются созданием собственных криптовалют. Пара евро/доллар превысила 1,2040 в атмосфере неопределённости в Америке перед сезоном отчётности.

Из отдельных компаний, производитель машин и оборудования Caterpillar Inc. (Nyse: CAT) теперь превышает по капитализации 100 млрд долларов. Валовая рентабельность - +30%. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на более чем +50%. В JP Morgan видят их на целевом уровне $200 (потенциал роста ещё +18%). Основной повод купить Caterpillar - это Закон США о снижении налогов и рабочих местах, в котором продлевается до 2023 года, расширяется на использованные машины и оборудование и повышается с 50% до 100% база для ускоренного списания на амортизацию. Чем быстрее старые машины списываются, тем больше спрос на новые.

Капитализация платёжной системы Visa Inc. (Nyse: V) превысила $271,5 млрд при выручке свыше $18 млрд и рентабельности акционерного капитала +20%, в том числе, из-за низкого долга к акционерному капиталу 5,6 к 10, на ожиданиях по росту рынка электронной коммерции с $2,3 трлн в 2017 году до почти $4,5 трлн в 2021 году, в силу наличия не выработанных жил на В2В, огромном рынке корпоративных платежей размером около $124 трлн, и в свете развития технологии быстрых трансферов денег на депозит Fast ACH, рынка ёмкостью свыше $43 трлн, или порядка 25 млрд переводов в год.

Из макроэкономики, вчера в США вышли данные о производственных ценах, которые неожиданно снизились на 0,1% в месяц вместо прогнозного роста на +0,2%, и о первичных заявках на пособие по безработице, показавших рост до 261 тысячи вместо ожидавшегося снижения до 246 тысяч. В пятницу будет опубликована статистика по изменению потребительских цен (прогноз +0,1% в месяц по общему ИПЦ, и +0,2% - по базовому) и по розничным продажам (ожидания +0,5% в месяц по общему индексу, и +0,3% - по базовому), а также по товарно-материальным запасам компаний (консенсус +0,4% в месяц).

Рост в Америке наблюдается сразу по многим секторам, если не по почти всем, растут не только промышленность и финансы, но и розничная торговля, и телекоммуникации. В Goldman Sachs прогнозируют рост S&P 500 к 3 тысячам пунктов. И хотя там предупреждают, что на пути к этой цели возможны коррекции, на биржах есть ещё крупные инвесторы с многолетним опытом работы на фондовых биржах мира, точно знающие когда купить и продать бумагу. Они-то и будут накапливать акции международных компаний, уверенно смотрящих в будущее, в том числе, потому что диверсифицированы по секторам и странам.