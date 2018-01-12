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Объем торгов Мосбиржи в декабре: облигации в лидерах роста


Рынки
Березина Наталия
Наталия Березина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
На этой неделе Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила данные об объеме торгов за декабрь и год в целом.

Общий месячный объем, как и среднедневной, увеличился на 1% за месяц. Учитывая невысокие относительно большей части года объемы торгов в последние два месяца, за квартал общий объем снизился на 23%. В декабре лучше всего себя показали облигации, среднедневной объем которых за месяц увеличился на 72% без учета однодневных бондов ВТБ, а относительно декабря 2016 г. – на 76%. Валютный рынок оказался в плюсе на 9% за месяц и на 1% год к году. Также положительную динамику продемонстрировали операции репо с корзиной ценных бумаг с НРД – плюс 25% за месяц.

Слабая динамика год к году в большинстве сегментов

Динамика остальных сегментов оказалась более слабой – за месяц среднедневной объем торгов в акциях уменьшился на 33%, денежный рынок потерял 5% (в первую очередь, снизились объемы репо с ЦК), а сегмент деривативов – 19%. Относительно декабря прошлого года акции просели на 30%, денежный рынок – на 29%, а деривативы – на 25%. В совокупности это привело к падению общего оборота на 16% год к году. Что касается квартальных данных, то падение общего объема на 13% относительно 3 кв. произошло, прежде всего, из-за денежного рынка, также просели деривативы и репо с корзиной ценных бумаг.

Рублевые остатки в декабре восстановились

Среднедневной объем рублевых остатков на счетах после ноябрьского сокращения восстановился до годовых максимумов, прибавив за месяц почти 70%. Впрочем, за квартал показатель несколько снизился – на 6%, что вряд ли позволит бирже показать рост процентного дохода в 4 кв. Остатки в долларах и евро за месяц изменились менее чем на 5%. Биржа опубликует результаты по МСФО за 4 кв. и весь 2017 г. 2 марта.

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