Рост потребительских цен в РФ в текущем году ускорится до 4,2%

Динамика рублевых активов по итогам вчерашнего дня оказалась неоднозначной. Рубль никак не отреагировал на объявление Минфином параметров валютных интервенций в январе нынешнего года, которые будут проводиться согласно новому бюджетному правилу. В период с 15 января по 6 февраля их совокупный объем составит 257,1 млрд руб., что транслируется в ежедневный объем покупки, равный 15,1 млрд руб. – это на 20% выше декабрьского уровня, который был рекордным с начала проведения интервенций. Впрочем, рост объема покупки валюты в текущем году был ожидаем: исходя из нашего прогноза цен на нефть в текущем году (57 долл./барр. для марки Brent), предполагающего более сильный рубль, интервенции могут превысить 1,3 трлн руб. по сравнению с 830 млрд руб. в 2017 г., что, учитывая накапливаемый эффект от их проведения, будет более чувствительным для валютного рынка. С другой стороны, те же более высокие цены на нефть приведут к увеличению торгового баланса и отчасти нивелируют негативное влияние на курс.

К вечеру рубль начал укрепляться на фоне ослабления доллара к основным валютам после публикации макроданных в США и резкого роста цен на нефть. Котировки марки Brent протестировали уровень 70 долл./барр. впервые с декабря 2014 г., но поздно вечером вернулись к 69,2 долл./барр. Российская валюта завершила основную торговую сессию вблизи отметки 56,85 руб./долл., а уже после подорожала до 56,5 руб./долл. Однако, несмотря на укрепление рубля, доходности большинства ОФЗ выросли, при этом стоит отметить, что активность на рынке была очень низкой по сравнению со вторником и средой, торговый оборот едва превысил 12 млрд руб. Котировки рублевых госбумаг снизились в среднем на 0,1–0,2 п.п. от номинала, что привело к подъему кривой примерно на 2–5 б.п.

…и хорошую статистику по инфляции

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен с 1 по 9 января составил 0,2%, среднесуточные темпы роста цен оказались вдвое ниже соответствующего показателя 2017 г. В годовом выражении инфляция вновь начала замедляться, составив 2,3% против 2,5% на конец декабря. По итогам первой январской недели говорить об изменении тренда, на наш взгляд, рано, мы прогнозируем постепенное ускорение инфляции в нынешнем году. Согласно нашим оценкам, в 2018 г. рост потребительских цен ускорится до 4,2% с 2,5% в 2017 г. На этом фоне ЦБ будет продолжать снижение ключевой ставки, однако уже не столь быстрыми темпами, как в 2017 г. Опираясь на наш прогноз инфляции, мы ждем, что ставка будет снижена в текущем году до 7%, при этом основное снижение придется на первое полугодие, когда индекс потребительских цен будет ниже таргета ЦБ (4%). Рост угла наклона кривой, начавшийся в конце прошлого года, продолжится. Процесс нормализации вида кривой займет два года – в течение этого периода ЦБ должен завершить цикл снижения ключевой ставки, доведя ее до 2% в реальном выражении к концу 2019 г. Мы ожидаем, что по итогам 2018 г. доходности двухлетних ОФЗ опустятся до 6,5% годовых, десятилетних – до 7,25%.