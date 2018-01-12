Вчера утром торги суверенными еврооблигациями РФ начались с умеренного повышения котировок, чему способствовал благоприятный внешний фон. Доходность базового актива накануне вечером снизилась, и утром ее падение продолжилось. Однако во второй половине дня ситуация изменилась – доходность UST10 временно выросла после публикации протоколов заседания ЕЦБ. В результате, несмотря на поддержку со стороны нефти, подорожавшей до трехлетнего максимума (70 долл./барр.), котировки российских бумаг снизились, но по итогам дня их динамика оказалась в целом нейтральной, тогда как большинство еврооблигаций других EM немного подорожали. В то же время пятилетний CDS- спред России вновь сузился – на 3 б.п. до 111 б.п.

В корпоративном сегменте большая часть бумаг незначительно подешевела

Динамика корпоративных евробондов была достаточно сдержанной, в среднем по рынку наблюдалось небольшое снижение котировок. В нефтегазовом секторе отметим длинные бумаги Газпрома, которые немного восстановились после падения накануне, прибавив 0,1–0,2 п.п. от номинала. В среднем же по сектору динамика была нейтральной. Большинство бумаг госбанков снизились в цене в пределах 0,1 п.п. от номинала, однако несколько хуже рынка по-прежнему смотрелись суборды ВТБ, потерявшие 0,2 п.п. от номинала. Что касается частных банков, то в субординированных выпусках Альфа-Банка второй день было зафиксировано падение на 0,1–0,2 п.п. В то же время суборд МКБ CRBKMO’27 (YTC 8,5%) вновь подорожал – на 0,4 п.п. В металлургическом секторе цены продолжили понемногу снижаться (в пределах 0,1 п.п. от номинала). Отдельно отметим выпуски ALRSRU’20 (YTM 3,4%) и CHMFRU’22 (YTM 3,5%), которые потеряли по 0,2 п.п. от номинала. Падение котировок евробондов телекоммуникационного и транспортного секторов не превышало 0,1 п.п.

Сегодня внешний фон скорее позитивный: хотя доходность UST10 утром немного подросла, ее снижение перед закрытием торгов в США еще может оказать поддержку российским бумагам. Цены на нефть сегодня остаются без изменений, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в небольшом плюсе.