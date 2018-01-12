Семь главных событий, которые потрясут рынки в середине января

Итак, в понедельник в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, торги на американских площадках проводиться не будут. В связи с этим возможна пониженная активность на валютном рынке. Да и яркой макростатистики не предвидится, единственное, что можно выделить, это торговый баланс Евросоюза, прогнозное значение не опубликовано, однако рост баланса может поддержать евро.

Во вторник статистику по инфляции представит Великобритания и ряд стран ЕС, в частности локомотив европейской экономики Германия. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 3,1% г/г, по итогам декабря рынок ждет снижения до 3%. Фунт укрепляется по отношению к доллару и готов обновить локальный максимум 1,365. Судя по всему, сделать это удастся, в этом случае для пары фунт/доллар открываются новые горизонты и рост до 1,384 в краткосрочной перспективе.

В Германии по итогам декабря также ждут снижения годовой инфляции с 0,6% до 0,3%. Евро возобновил укрепление, позитивные данные усилят этот рост.

А вот в среду статистику по инфляции за декабрь уже представит Евросоюз. Изменений не ожидается, вероятно показатель останется на отметке 1,4% г/г. Однако если ожидания оправдаются, это тоже позитивный момент, паре евро/доллар открыт горизонт до отметки 1,259. Тем более, что снижение доллара только усиливает рост евро. Индекс доллара США активно снижается.

Одним из важнейших событий среды может стать решение Банка Канады по процентной ставке. Мы предполагаем, что регулятор может повысить ставку с 1% до 1,25%. Это решение ожидаемо, так как банк не раз говорил о том, что планирует ужесточить политику. Решение банка может толкнуть пару доллар США/канадский доллар на отметку 1,188.

В четверг усилить укрепление канадца могут данные от ADP по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе.

С утра все внимание будет к статистике Китая по темпам роста ВВП в 4 кв. и объемам промышленного производства за декабрь, ожидается снижение ВВП с 6,8% до 6,7% и пром. производства с 6,1% до 6,0% г/г. Удивляться не стоит, мировые финансовые институты уже давно прогнозируют замедление темпов роста китайской экономики. Негативные данные могут отразиться на товарном рынке, так как КНР является крупнейшим потребителем сырья в мире, в частности нефти и металла.

Вечером блок статистики опубликуют Штаты, особое внимание к статистике по коммерческим запасам нефти, прошлое снижение сильно поддержало котировки. Дальнейшее сокращение запасов позволит продвинутся ценам еще выше, нефть марки Brent может закрепиться выше $70 за баррель.

Пятница принесет облегчение всем тем, кто последние три дня пребывал в напряжении и активно торговал. Великобритания представит данные по розничным продажам в декабре, в годовом выражении ожидается рост показателя с 1,6% до 3,1%, отчасти такой прирост связан с католическим Рождеством. В преддверии праздника спрос на многие товары возрастает.

Штаты опубликуют статистику по количеству буровых установок. Данные важны для рынка нефти и демонстрируют активность нефтедобывающих компаний США. Цена WTI достаточно высока и может поспособствовать росту добычи сланцевой нефти, статистика по установкам позволяет сделать выводы на этот счет. Рост числа установок может затормозить рост цен на нефть.

В связи с ростом цен на нефть и падением доллара рубль на следующей неделе имеет все шансы укрепиться, пара доллар/рубль может опуститься до 55,5 рублей. А вот по отношению к евро динамика будет более сдержанная, ниже отметки 67 рублей ждать не стоит.