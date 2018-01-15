Акции Сбербанка могут повести за собой рынок

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $70 за баррель пытаясь пробиться и закрепиться выше этого «психологического уровня», несмотря на поступившие данные отраслевой статистики, указавшие на возобновившейся рост буровой активности в США. Поддержку нефтяным котировкам помимо технических факторов оказывают заявления Ирака о необходимости продления соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2265-2270 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что этот фондовый индикатор может продолжить подъем при пониженной активности инвесторов из-за национального праздника США – Дня Мартина Лютера Кинга.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли на 17% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,2%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций компании GKN (+26,2%), которая отвергла предложение о поглощении от конкурирующей Melrose, объявив о планах разделения своего бизнеса с целью повышения производительности. Французский CAC (+0,52%) вырос на фоне роста акций Sodexo (+1,9%) и Publicis Groupe (+1,9%). Немецкий DAX (+0,32%) прибавил благодаря повышению котировок акций Siemens (+1,5%), BASF (+0,95%) и Daimler (+0.8%).

Фондовый рынок США в пятницу продолжил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,89%, обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Boeing (+2,5%) и UnitedHealth Group (+1,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0,68%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,67%) также установил новый рекорд при оборотах на 20% выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (+1,3%), в котором выросло в цене 87% акций.

Рынок акций РФ в пятницу вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,71%, или на 15,9 пункта при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. Мажорирующее положительное влияние на него оказал взлет на корпоративных новостях котировок акций Лукойла (+6%), позитивное влияние которых на индекс МосБиржи составило 19,9 пункта. Таким образом, без учета влияния акций Лукойла индекс МосБиржи в пятницу потерял бы 4 пункта.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию результатов финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 2017 года по РСБУ без учета событий после отчетной даты (неконсолидированные данные). Кроме того, Газпром подведет итоги заочного заседания совета директоров по вопросу внесения изменений в действующую программу отчуждения непрофильных активов.